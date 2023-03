Aufholjagd und Lesko-Doppelpack bleibt unbelohnt: Mönchhof bezwingt Pama

Details Samstag, 25. März 2023 19:52

Mönchhof und UFC Pama boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2 zugunsten der Heimmannschaft - dieses Match fand im Zuge der 15. Runde in der II. Liga Nord statt. Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden auseinandergegangen.

Comeback um ein Haar verpasst

Vor 300 Zuschauern markierte Philipp Karner bereits in den ersten Minuten die Führung für Mönchhof (4.). In der 24. Minute erhöhte Ladislav Pecko auf 2:0 für die Gastgeber und noch vor dem Kabinengang sorgte Vinay Vinay in der Nachspielzeit von Hälfte eins für die Vorentscheidung zugunsten Mönchhofs - 3:0 der Pausenstand. Nach dem Kabinengang wurde etwas umkämpfter und ruppiger in der Zweikampfführung, geigten die Gäste dank eines Doppelpacks von Imre Lesko (66./69.) allerdings nochmals auf. Zum Ende hin wurde es nochmals ordentlich packend und zweikampfbetont - Mönchhof brachte den Erfolg aber über die Zeit, 3:2 der Endstand.

Mönchhof ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die zwölfte Position vorgerückt. Nach vier sieglosen Spielen ist Mönchhof wieder in der Erfolgsspur.

UFC Pama findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn steht bei drei Siegen, sechs Remis und sechs Niederlagen zu Buche.

Am kommenden Samstag tritt Mönchhof bei FC Winden an, während UFC Pama einen Tag später Wimpassing empfängt.

II. Liga Nord: Mönchhof – UFC Pama, 3:2 (3:0)

69 Imre Lesko 3:2

66 Imre Lesko 3:1

47 Vinay Vinay 3:0

24 Ladislav Pecko 2:0

4 Philipp Karner 1:0

