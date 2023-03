Sabler sei Dank: Lucky Punch bringt Pamhagen gegen Gattendorf auf die Siegerstraße

Details Samstag, 25. März 2023 19:57

Im Zuge der 15. Runde in der II. Liga Nord kam es zum Klingenkreuzen des UFC Pamhagen mit Gattendorf. In einem knappen Match zweier Teams aus dem Tabellenmittelfeld sorgte ein Doppelpack von Roman Sabler für den entscheidenden Unterschied: 2:1 der Endstand. Das Hinspiel hatte Gattendorf mit 3:0 gewonnen.

Entscheidung erst im Abspann

Der Gast geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Roman Sabler das schnelle 1:0 für Pamhagen erzielte. Lubomir Chovanko war zur Stelle und markierte das 1:1 von Gattendorf (39.), mit dem es folglich auch in die Kabinen ging. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Als alles bereits an eine Punkteteilung glaubte, sorgte Roman Sabler mit seinem zweiten Treffer des Abends in der Schlussphase (Minute 82) für den entscheidenden zweiten Treffer der Heimelf - 2:1 der Endstand.

UFC Pamhagen ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die neunte Position vorgerückt. Die Heimmannschaft befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Gattendorf führt mit 19 Punkten die zweite Tabellenhälfte an.

UFC Pamhagen bessert seine eher Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und sieben Pleiten. Gattendorf verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und acht Niederlagen.

Pamhagen tritt am kommenden Samstag bei Tadten an, Gattendorf empfängt am selben Tag Kittsee.

II. Liga Nord: UFC Pamhagen – Gattendorf, 2:1 (1:1)

82 Roman Sabler 2:1

39 Lubomir Chovanko 1:1

8 Roman Sabler 1:0

