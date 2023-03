Wimpassing verschafft sich Luft im Tabellenkeller: 2:1 Sieg gegen Steinbrunn

Details Montag, 27. März 2023 08:26

In der 15. Runde der II. Liga Nord empfing der SV Wimpassing den ASV Steinbrunn. Ein wichtiges Spiel für die Hausherren, mit einem Sieg könnten sie sich ein wenig vom unteren Tabellendrittel absetzen. Für die Gäste ging es darum, die Position im Mittelfeld des Rankings zu festigen. In einem kampfbetonten Spiel hatten die Hausherren das bessere Ende für sich und gewannen knapp mit 2:1

Die erste Halbzeit geht an die Hausherren

In den ersten zehn Minuten starteten die Hausherren mit einem ansehnlichen Offensivfußball und hatten gute Tormöglichkeiten durch Daniel Filip Masulovic, Sebastian Mayerhofer und Dusan Vano, diese konnten nicht in Tore umgemünzt werden. Auch die Gäste kamen zu vereinzelten Torchancen, konnten diese nicht verwerten. Es dauerte bis zur 41. Minute, ehe die Anhänger des SV einen Torjubel ausstoßen konnten. Ein schön vorgetragener Angriff auf der linken Seite, eine zielgenaue Hereingabe und Daniel Filip Masulovic fackelte nicht lange herum und netzte zur 1:0 Führung für die Hausherren ein. Mit dieser knappen 1:0 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Die Gäste wurden stärker

In der zweiten Halbzeit waren die Hausherren in den ersten 15 Minuten tonangebend und hatten das Glück, dass nach einer scharfen Hereingabe in den Strafraum der Gäste Elias Mezgolits das Leder wegschlagen wollte, der Ball riss ihm ab und landete im eigenen Tor zur 2:0 Führung der Gastgeber in der 70. Minute. Mit zunehmender Spieldauer offenbarten sich Konditionsschwächen bei den Hausherren, die mussten nun Tribut für das hohe Pressing in der ersten Halbzeit zahlen. Die Gäste kamen jetzt immer besser ins Spiel und in der 78. Minute war es Robert Wallentits, der den 1:2 Anschlusstreffer erzielte. Nun starteten die Gäste einen Sturm auf das Gehäuse der Einheimischen, welche mit Mann und Maus den Vorsprung verteidigten und den Sieg mit Glück über die Runden brachten.

Stimme zum Spiel

Ricardo Sekulovic, sportlicher Leiter SV Wimpassing:

Die heutige Begegnung war ein schnelles, interessantes Spiel, indem wir wieder einmal Zweikämpfe angenommen und gewonnen haben und der Wille der Mannschaft war sichtbar, endlich wieder als Sieger den Platz zu verlassen. In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft dann konditionell abgebaut, geschuldet dem hohen Pressing in der ersten Halbzeit. Schlussendlich haben wir das Spiel gewonnen und haben uns ein wenig Luft im Tabellenkeller geschafft.

