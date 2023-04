Wallern überrascht mit Auswärtssieg bei Tabellenzweitem Deutsch Jahrndorf

Details Samstag, 01. April 2023 08:32

Am Freitagabend wusste Wallern im Rahmen der 16. Runde der II. Liga Nord bei Deutsch Jahrndorf zu überraschen und gewann auswärts mit 2:1. Das Hinspiel beim Gast hatte Dt. Jahrndorf schlussendlich mit 2:0 für sich entschieden.

Turnaround bleibt aus

Für das erste Tor sorgte Dominik Janisch, in der 25. Minute traf der Spieler von Wallern ins Schwarze und brachte den vermeindlichen Underdog damit in Front. Patrick Mayer schoss die Kugel zum 2:0 für USC Wallern über die Linie (36.) und besorgte damit den komfortablen Pausen-Vorsprung für den Gast. Kurz vor Ultimo war noch Daniel Schopf zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von Deutsch Jahrndorf verantwortlich (82.), doch brachte der Favorit trotz Schlussoffensive keinen weiteren Treffer mehr zustande. In der Schlussminute stellte der Schiedsrichter noch Manuel Ehn von Wallern mit Gelb-Rot vom Platz. Obwohl USC Wallern nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Dt. Jahrndorf zugleich nicht, die Partie zu drehen - 1:2 der Endstand.

Der Gastgeber verbuchte insgesamt zehn Siege, ein Remis und fünf Niederlagen.

USC Wallern macht nach dem Erfolg in der Tabelle vorerst Boden gut und rangiert nun auf Position elf. Vier Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat Wallern momentan auf dem Konto.

Dt. Jahrndorf tritt am Samstag, den 08.04.2023, um 16:30 Uhr, bei UFC Pamhagen an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt Wallern FC Illmitz.

II. Liga Nord: Deutsch Jahrndorf – USC Wallern, 1:2 (0:2)

82 Daniel Schopf 1:2

36 Patrick Mayer 0:2

25 Dominik Janisch 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei