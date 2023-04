Pamhagen gewinnt torreiches Match bei Schlusslicht Tadten knapp

Details Sonntag, 02. April 2023 07:45

Am Samstagabend wurde den 400 Zuschauern der Partie Tadten gegen Pamhagen ein torreiches Unterfangen geboten, welches die Gäste im Rahmen der 16. Runde mit 3:2 für sich entscheiden konnten. Im Hinspiel hatte UFC Pamhagen nach 90 Minuten beim 3:1 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Packender zweiter Durchgang

Trotz einiger guten Möglichkeiten zugunsten der Hausherren und ebenso Einschusschancen pro Pamhagen ging es torlos in die Kabinen - 0:0 der Pausenstand. Erst nach dem Kabinengang nahm der Torreigen seinen Lauf: Adam Gabor Szalai bringt den Gast in Minute 52 in Front, der mit einem platzierten Schuss ins linke untere Eck das 0:1 herbeiführt. Lange aber wehrt die Freude in den Reihen der Gäste nicht, sorgt Max Wendelin nur drei Minuten später mit einem satten Schuss ins rechte Eck für den Ausgleichstreffer. In der 64. Minute geht Pamhagen dann ein weiteres Mal in Front: Zwar wird der Schuss von David Fleischhacker zunächst noch pariert, doch ist dieser auch beim Rebound zur Stelle - 1:2. Das Tabellenschlusslicht schwächt sich vor der Einkehr in die Schlussphase selbst, als Rastislav Kruzliak (75.) nach Kritik mit gelb/rot und Aleksandar Stanojcic nach einer Tätlichkeit (77.) mit glatt Rot des Platzes verwiesen werden. Aus einem Konter lancieren die Gäste dann das 1:3 - Roman Sabler schießt ein (77.). In zweifacher Unterzahl fällt ein spätes Aufbäumen der Hausherren natürlich umso schwerer, der Anschlusstreffer durch Thomas Regner in der Nachspielzeit via Foulelfmeter kommt zu spät. Endstand: 2:3.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Tadten. Die mittlerweile 45 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Mit lediglich neun Zählern aus 16 Partien steht die Heimmannschaft auf dem Abstiegsplatz. Tadten kassierte die elfte Niederlage in dieser Saison. Ansonsten stehen noch zwei Siege und drei Unentschieden in der Bilanz.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von UFC Pamhagen aus und brachte eine Verbesserung auf Platz sieben ein. Pamhagen verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und sieben Niederlagen.

Während Tadten am kommenden Samstag Gattendorf empfängt, bekommt es Pamhagen am selben Tag mit Deutsch Jahrndorf zu tun.

II. Liga Nord: Tadten – UFC Pamhagen, 2:3 (0:0)

94 Thomas Regner 2:3

76 Roman Sabler 1:3

64 David Fleischhacker 1:2

55 Max Wendelin 1:1

52 Adam Gabor Szalai 0:1

