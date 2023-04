Winden zelebriert deutlichen Heimsieg über Mönchhof

Details Sonntag, 02. April 2023 08:27

Mönchhof blieb gegen FC Winden chancenlos und kassierte im Zuge der 16. Runde eine 0:4-Niederlage. Winden ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Mönchhof einen klaren Erfolg. Das Hinspiel beider Teams war 2:0 für Mönchhof geendet.

Einseitige Angelegenheit

Der Gast geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Stefan Haider das schnelle 1:0 für FC Winden erzielte. In der 29. Minute erhöhte Ibrahim Kamasik auf 2:0 für Winden. Zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (45.) schoss Sascha Savoric einen weiteren Treffer für die Heimmannschaft und sorgte damit schon vor dem Seitenwechsel für die endgültige Entscheidung. FC Winden dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Eigentlich war Mönchhof schon geschlagen, als Marcel Schock das Leder zum 4:0 über die Linie beförderte (70.). Letztlich kam Winden gegen Mönchhof zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Der Sieg über Mönchhof, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt FC Winden von Höherem träumen. Mit dem Sieg knüpfte FC Winden an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Winden neun Siege und ein Remis für sich, während es nur sechs Niederlagen setzte.

Zu mehr als Platz 13 reicht die Bilanz von Mönchhof derzeit nicht. Drei Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat Mönchhof momentan auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass die Gäste in dieser Zeit nur einmal gewann.

Am kommenden Samstag trifft FC Winden auf Wimpassing, Mönchhof spielt am selben Tag gegen Kittsee.

II. Liga Nord: FC Winden – Mönchhof, 4:0 (3:0)

70 Marcel Schock 4:0

45 Sascha Savoric 3:0

29 Ibrahim Kamasik 2:0

7 Stefan Haider 1:0

