UFC Pama feiert Heimsieg über Wimpassing

Details Sonntag, 02. April 2023 19:29

Im Zuge der 16. Runde in der II. Liga Nord ging am Sonntagnachmittag das Duell zwischen Pama und Wimpassing über die Bühne - dabei konnten sich die Hausherren mit 2:1 durchsetzen. Im Hinspiel hatte UFC Pama durch einen 3:1-Erfolg bei Wimpassing die drei Punkte eingefahren.

Turnaround geglückt

Für den Führungstreffer von Wimpassing zeichnete Daniel Filip Masulovic verantwortlich (11.). Imre Lesko ließ sich in der 38. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für UFC Pama. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Samuel Homola brachte UFC Pama nach 69 Minuten die 2:1-Führung - ein Treffer, der gleichzeitig mit der Entscheidung einherging.

Vier Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat UFC Pama momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief UFC Pama konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Wimpassing muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die formschwache Abwehr, die bis dato 38 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der Gäste in dieser Saison.

UFC Pama ist jetzt mit 18 Zählern punktgleich mit Wimpassing und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 18:23 auf dem zehnten Platz.

Nächster Prüfstein für UFC Pama ist Halbturn (Samstag, 16:00 Uhr). Wimpassing misst sich am selben Tag mit FC Winden (16:30 Uhr).

II. Liga Nord: UFC Pama – Wimpassing, 2:1 (1:1)

69 Samuel Homola 2:1

38 Imre Lesko 1:1

11 Daniel Filip Masulovic 0:1

