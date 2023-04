ASV Steinbrunn feiert knappen Auswärtssieg beim SK Pama

Details Montag, 10. April 2023 09:35

Am Sonntagnachmittag empfing der SK Pama den ASV Steinbrunn zum Meisterschaftsspiel der 17. Runde in der II. Liga Nord. Beide Mannschaften belegen einen sicheren Mittelfeldplatz in der Tabelle, mit einem Sieg könnten die Hausherren am ASV im Ranking vorbeiziehen. In einer spannenden Partie konnten sich die Gäste dank eines Treffers in der 11. Minute mit 1:0 durchsetzen und nahmen die drei Punkte mit auf die Heimreise.

Früher Treffer der Gäste

Beide Mannschaften begannen mit offenem Visier, es wurde um jeden Zentimeter Boden gekämpft. In der 11. Minute, nach einer Standardsituation ein Versuch, eine Flanke in den Strafraum zu bringen, der misslang, aber der Ball kam wieder zurück und jetzt bei der zweiten Flanke klappte es besser, Kevin Varga nahm das Leder geschickt an und sein scharfer Schuss landete im kurzen Eck des Gehäuses der Einheimischen zur 1:0 Führung der Gäste. Im weiteren Verlauf der Begegnung versuchten die Heimischen, mit Weitschüsse zum Ziel zu kommen, aber die gingen entweder knapp über das Gehäuse oder wurden vom Goalie der Auswärtigen gehalten. Auch die Gäste hatten ihre Torchancen durch Kevin Varga und Bence Harangozo, diese brachten aber keine Ergebnisveränderung, sodass mit der knappen Führung der Auswärtigen die Seiten gewechselt wurden.

Die Partie blieb bis zum Ende spannend

In der zweiten Halbzeit blieb die Partie weiterhin spannend, beide Mannschaften versuchten, zu einem Torerfolg zu kommen, aber entweder wurde der Angriff nicht zu Ende gespielt oder die Schüsse gingen neben oder über das Tor. In der Mitte der zweiten Halbzeit hatten die Auswärtigen die größte Torchance, als Csongor Harangozo auf der linken Seite einen Sololauf startete, sich anschließend in die Box getrippelt nahe der Torauslinie hat und sein Pass in den Rückraum erreichte Patrick Schöttel, sein Volleyschuss wurde aber vom Torhüter der Hausherren bravourös gemeistert. Sogenannte Halbchancen für Hüben wie drüben brachten keine Ergebnisveränderungen, sodass die Partie nach 90. Minuten mit einem knappen, aber glücklichen 1:0 Sieg für die Truppe von Trainer Mario Töltl endete.

Stimme zum Spiel

Mario Töltl, Trainer ASV Steinbrunn:

„Wir haben es verabsäumt, in diesem Spiel den Sarg frühzeitig zuzumachen, wir haben mehr Spielanteile gehabt und auch gute Torchancen lukriert, schlussendlich geht der Sieg meiner Mannschaft in Ordnung.“

