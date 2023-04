Torreigen mündet in einem Remis: UFC Pama und SK Pama teilen sich die Punkte

Details Samstag, 15. April 2023 19:43

UFC Pama und SK Pama lieferten sich ein wahres Torfestival, das am Samstagnachmittag im Zuge der 18. Runde in der II. Liga Nord schließlich mit 3:3 endete. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Das Hinspiel war 3:1 für SK Pama ausgegangen.

Tore wie am Fließband

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gast bereits in Front. Edson Da Silva markierte in der zweiten Minute die Führung. Für das erste Tor von UFC Pama war Lukas Macho verantwortlich, der in der zwölften Minute via Abpraller das 1:1 besorgte. Christoph Werdenich brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des Gastgebers über die Linie (19.), überhebte den gegnerischen Torwart sehenswert und drehte damit das Spiel bereits in der Anfangsphase. Geschockt zeigte sich SK Pama nicht. Nur wenig später war Marcel Szikonya mit dem Ausgleich zur Stelle (21.) - was eine Anfangsphase. Unmittelbar vor dem Kabinengang gelang den Hausherren durch Lukas Macho der abermalige Führungstreffer (45.) - sein Abschluss schlägt sehenswert im Kreuzeck ein. UFC Pama führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. In der 89. Minute sicherte Silva seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 3:3 doch das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Schließlich gingen UFC Pama und SK Pama mit einer Punkteteilung auseinander.

Mit diesem Unentschieden verpasste SK Pama die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. In der Tabelle verbesserte sich SK Pama trotzdem und steht nun auf Rang acht. Auch wenn UFC Pama mit sechs Niederlagen seltener verlor, steht SK Pama mit 21 Punkten auf Platz acht und damit vor UFC Pama.

Kommende Woche tritt UFC Pama bei USC Wallern an (Freitag, 19:30 Uhr), einen Tag später genießt SK Pama Heimrecht gegen FC Winden.

II. Liga Nord: UFC Pama – SK Pama, 3:3 (3:2)

89 Edson Da Silva 3:3

45 Lukas Macho 3:2

21 Marcel Szikonya 2:2

19 Christoph Werdenich 2:1

12 Lukas Macho 1:1

2 Edson Da Silva 0:1

