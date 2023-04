Weiter einsame Spitze: Halbturn auch in Winden dank furiosem Finish erfolgreich

Details Sonntag, 16. April 2023 08:15

Am Samstagnachmittag stand im Zuge der 18. Runde in der II. Liga Nord das Klingenkreuzen des FC Winden mit Halbturn auf dem Programm - dabei behielt der Tabellenführer auch in diesem Gastspiel seine "weiße Weste" und siegte souverän mit 3:0. Das Hinspiel war 2:0 zugunsten von Halbturn ausgegangen.

Erst im Finish geht Winden in die Knie

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen, obwohl bereits Möglichkeiten - die etwas besseren wohl zugunsten der Gäste - auf Treffer gegeben gewesen wären. Erst in der Schlussphase ging dem Leader der Knopf auf: Vor 250 Zuschauern markierte Marco Philip Hoffmann das 1:0 (79.), der nach einem Stanglpass mit einem satten Schuss ins lange Eck den ersten Treffer des Tages herbeiführt. Mit einem raschen Doppelschlag in den Schlussminuten (85./86.) machte Halbturn prompt alles klar: Zunächst verwertet Simon Marko einen Stanglpass in Folge eines beeindruckenden Solos, wenig später traf Selbiger nach feiner Ballbehandlung innerhalb des 16-Meter-Raumes auch noch zum Schlusspunkt - 0:3.

Trotz der Niederlage belegt FC Winden weiterhin den fünften Tabellenplatz. Neun Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto.

Halbturn hat nach dem Erfolg weiterhin die Rolle des Führenden inne. An den Gästen gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst neun Gegentore einstecken musste – bis dato der Bestwert der II. Liga Nord. Halbturn weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 13 Erfolgen, fünf Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor.

Nächster Prüfstein für FC Winden ist SK Pama (Samstag, 16:30 Uhr). Halbturn misst sich am selben Tag mit Kittsee (16:00 Uhr).

II. Liga Nord: FC Winden – Halbturn, 0:3 (0:0)

86 Simon Marko 0:3

85 Simon Marko 0:2

79 Marco Philip Hoffmann 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei