Torreigen in der Schlussphase: SK Pama gelingt mit spätem Comeback Punktgewinn gegen Winden

Im Spiel von SK Pama gegen Winden gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten nach einem Foto-Finish die Punkte beim Stand von 3:3. Das Match ging im Rahmen der 19. Runde in der II. Liga Nord über die Bühne. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 2:1 auf das Konto von SK Pama gegangen.

SK Pama mit zwei späten Treffern zum "X"

Als erster in die Torschützenliste eintragen durfte sich am Samstagnachmittag Gäste-Akteur Juraj Czibula, der sein Team in der 20. Minute in Front brachte - 1:0. Nico Pingitzer nutzte die Chance für FC Winden und beförderte in der 32. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Ibrahim Kamasik schnürte einen Doppelpack (48./85.), sodass Winden fortan mit 3:1 führte. Es schien als wäre der "Kas bissn", doch Marcel Szikonya war zur Stelle und markierte das 2:3 von SK Pama (86.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Marko Simoncic in der Nachspielzeit für den Ausgleichstreffer der Hausherren sorgte (92.). Letztlich gingen SK Pama und FC Winden mit jeweils einem Punkt auseinander.

Die Gastgeber sind in der Rückrunde noch ohne Sieg. Trotz eines gewonnenen Punktes fiel SK Pama in der Tabelle auf Platz neun. Die Defensive von SK Pama muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 41-mal war dies der Fall. Sechs Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat man momentan auf dem Konto. Nach dem elften Spiel in Folge ohne Dreier wird SK Pama nach unten durchgereicht.

Nach 19 absolvierten Begegnungen nimmt Winden den fünften Platz in der Tabelle ein. Die Gäste verbuchten insgesamt neun Siege, drei Remis und sieben Niederlagen.

Am kommenden Freitag trifft SK Pama auf Kittsee, FC Winden spielt tags darauf gegen USC Wallern.

II. Liga Nord: SK Pama – FC Winden, 3:3 (1:1)

92 Marko Simoncic 3:3

86 Marcel Szikonya 2:3

85 Ibrahim Kamasik 1:3

48 Ibrahim Kamasik 1:2

32 Nico Pingitzer 1:1

20 Juraj Czibula 1:0

