Das Schlusslicht knapp gebogen: Illmitz gewinnt unterhaltsames Match bei Tadten

Details Sonntag, 23. April 2023 07:59

Am Samstag verbuchte der FC Illmitz einen 2:1-Erfolg gegen Tadten, als man sich im Zuge der 19. Runde gegenüberstand. Das Hinspiel hatte beim 2:0 mit FC Illmitz seinen Sieger gefunden.

Packender erster Abschnitt bringt die Entscheidung

Tadten ging vor 400 Zuschauern in Führung. Rastislav Kruzliak war es, der in der zwölften Minute zur Stelle war und nach einem Freistoß mit dem Kopf einnetzte - 0:1. Maximilian Pelzmann lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte FC Illmitz den 1:1-Ausgleich (16.), er war unglücklich in einen Stanglpass gegrätscht. Unmittelbar danach drehten die Gäste das Spiel: Thomas Zwickl gelang nach einem feinen Doppelpass mit Wolfgang Gmoser und dessen Pass zur Mitte das 1:2 (21.). Tadten schwächte sich schon früh, als Aleksandar Stanojcic mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde (32.). Kurz vor der Pause stellte Manuel Gregorits auch Filip Kutaj von FC Illmitz mit glatt Rot vom Platz (40.) - damit ging es mit zehn gegen zehn weiter. Zur Pause stand es also 1:2. In der zweiten Halbzeit bleibt der Unterhaltungswert der Partie weiter hoch, Chancen gibt es hüben wie drüben - weitere Treffer sollten aber nicht fallen. Illmitz gewinnt beim Tabellenletzten folglich knapp mit 2:1.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Tadten. Die mittlerweile 47 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Mit zwölf Zählern aus 18 Partien stehen die Gastgeber auf dem letzten Tabellenplatz. Tadten kassierte nun die bereits zwölfte Pleite in dieser Saison. Ansonsten stehen noch drei Siege und drei Unentschieden in der Bilanz.

Im Tableau hatte der Sieg von FC Illmitz keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwei. FC Illmitz präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 47 geschossene Treffer gehen auf das Konto von FC Illmitz. Mit dem Sieg baute man die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte FC Illmitz elf Siege, vier Remis und kassierte erst vier Niederlagen.

Tadten tritt am Freitag, den 28.04.2023, um 20:00 Uhr, bei Steinbrunn an. Einen Tag später (19:00 Uhr) empfängt FC Illmitz Deutsch Jahrndorf.

II. Liga Nord: Tadten – FC Illmitz, 1:2 (1:2)

21 Thomas Zwickl 1:2

16 Eigentor durch Maximilian Pelzmann 1:1

12 Rastislav Kruzliak 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei