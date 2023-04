Sieg des Willens: Wimpassing besiegt Mönchhof mit 2:1

Details Montag, 24. April 2023 09:36

Der SV Wimpassing empfing am Sonntagnachmittag den FC Mönchhof zum Meisterschaftsspiel in der 19. Runde der II. Liga Nord. Für ein absolut wichtiges Erfolgserlebnis konnten die Hausherren sorgen, als man den Tabellennachbarn Mönchhof bezwang. Mit diesem Sieg konnte man sich ein wenig vom Tabellenkeller absetzen und hat nun Anschluss ans breite Mittelfeld der Tabelle gefunden.

Offener Schlagabtausch

Von Beginn an war diese Begegnung auf des Messers Schneide, beide Mannschaften kämpften um jeden Zentimeter Boden und sorgten somit für ein spannendes Match. Das 1:0 für die Hausherren entstand in der 31. Minute nach einem Doppelpassspiel, der letzte Empfänger war Daniel Filip Masulovic, der legte sich das Leder vom linken auf den rechten Fuß und sein Knaller landete unhaltbar in den Maschen des Gehäuses der Auswärtigen. Es gab in der ersten Halbzeit Torchancen für Hüben wie drüben, aber es konnten keine weiteren Treffer erzielt werden. Somit wurden mit der knappen 1:0 Führung der Hausherren die Seiten gewechselt.

Spannend bis zum Schlusspfiff

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste mehr Power in ihren Aktionen, drängten auf den Ausgleich, der ihnen in der 61. Minute gelang, nachdem ein Stürmer der Auswärtigen im Strafraum der Heimischen gefoult wurde und Schiedsrichter Faruk Sevik zeigte sofort auf den Punkt. Den Penalty verwandelte Ladislav Pecko souverän zum 1:1 Ausgleich. Nach diesem Ausgleichstreffer waren die Hausherren am Boden, aber Radovan Mitrovic richtete sein Mitspieler wieder auf, motivierte sie und in der 76. Minute war es wieder Daniel Filip Masulovic, der nach einem perfekten Solo, er ließ drei Spieler der Gäste aussteigen, mit seinem zweiten Treffer die erneute Führung erzielte. Anschließend drängten die Gäste auf den Ausgleich, aber der Goalie im Tor der Heimischen, Isaac Oghenero Adogbeji, zeigte eine ausgezeichnete Leistung und hielt seinen Kasten bis zum Schlusspfiff sauber.

Stimme zum Spiel

Ricardo Sekulovic, sportlicher Leiter SV Wimpassing:

„Das Spiel stand immer auf des Messers Schneide, in der zweiten Halbzeit haben wir mehr Herz gezeigt und verdient gewonnen. Für uns war es ein sechs-Punktespiel, das mussten wir unbedingt gewinnen.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei