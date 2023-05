Kittsee triumphiert im Nachtragsmatch gegen Wimpassing

Details Montag, 01. Mai 2023 20:07

Am "Tag der Arbeit" wurde in sportlicher Hinsicht geschuftet, stand in der II. Liga Nord das Nachtragsspiel zwischen Kittsee und Wimpassing auf dem Programm, in dem sich die Hausherren mit 3:1 durchsetzen konnten. Im Hinspiel hatte Kittsee die Punkte von Wimpassing entführt und einen 2:0-Auswärtssieg für sich reklamiert.

Entscheidung in Hälfte zwei

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Kittsee bereits in Front. Michael Wernecker markierte in der zweiten Minute die Führung. Dusan Vano witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Wimpassing ein (27.). Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit, trotz leichtem Chancen-Plus für die Gäste, keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Das 2:1 von Kittsee bejubelte Jaroslav Machovec (63.) infolge eines Eckballes. Jozef Sombat schoss die Kugel zum 3:1 für den Gastgeber über die Linie (69.) und sorgte damit für die Vorentscheidung. Den gebrauchten Tag von Wimpassing unterstrich in der Folge das vorzeitige Spielende von Leon Simsek durch eine Rote Karte (87.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:1 zugunsten von Kittsee.

Nach dem klaren Erfolg über Wimpassing festigt Kittsee den vierten Tabellenplatz. An der Abwehr von Kittsee ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 17 Gegentreffer musste Kittsee bislang hinnehmen. Das Gastgeber verbuchte insgesamt neun Siege, fünf Remis und vier Niederlagen. Sechs Spiele ist es her, dass Kittsee zuletzt eine Niederlage kassierte.

Wimpassing holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Der Gast bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Wimpassing musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Wimpassing insgesamt auch nur sechs Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Am 07.05.2023 reist Kittsee zur nächsten Partie zu USC Wallern. Das nächste Mal ist Wimpassing am 06.05.2023 gefordert, wenn man bei Halbturn antritt.

II. Liga Nord: Kittsee – Wimpassing, 3:1 (1:1)

69 Jozef Sombat 3:1

63 Jaroslav Machovec 2:1

27 Dusan Vano 1:1

1 Michael Wernecker 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei