Deutsch Jahrndorf mit Pflichtsieg gegen Tadten

Am Montagnachmittag empfing der ASV Deutsch Jahrndorf den Tabellenletzten UFC Tadten zum Nachtragsspiel der 18. Runde der II. Liga Nord. Die Hausherren könnten mit einem Sieg dem Tabellenführer Halbturn auf die Pelle rücken, zumal dieser am Samstag in Mönchhof verloren hat. Bei den Hausherren hat es einen kurzfristigen Trainerwechsel gegeben, Rene Hoffman ging nach Wallern, seinen Posten übernahm interimistisch Michal Matušica als Spielertrainer.

Frühe Tore für beide Mannschaften

Die Begegnung begann mit einem Paukenschlag, als in der 7. Minute ein Missverständnis im Strafraum der Gäste zur 1:0 Führung der Hausherren führte. Michael Pelzmann wollte eine Hereingabe mit dem Körper an Goalie Adam Klekner weiterleiten, aber dieser hatte damit nicht gerechnet und zack, war das Leder im eigenen Tor verschwunden. Die Auswärtigen haben sich aber schnell von dem Schock erholt und nach einem Pass von Aleksandar Stanojcic schießt Rastislav Kruzliak den Ball aus rechter Position flach ins linke Eck zum 1:1 Ausgleich. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit gab es noch Torchancen für Hüben wie drüben, diese konnten aber von beiden Teams nicht verwertet werden. Somit wurden mit dem 1:1 Remis die Seiten gewechselt.

Offener Schlagabtausch in der zweiten Spielhälfte

In der zweiten Halbzeit drückten die Gastgeber auf die 2:1 Führung, die ihnen in der 66. Minute durch Spielertrainer Michal Matušica gelang, als er nach einer Flanke das Spielgerät wuchtig mit dem Kopf in die Maschen des Gehäuses der Gäste versenkte. Wer nun dachte, dass die Hausherren auf Ergebnis-Halten spielen, sah sich getäuscht, denn die Einheimischen spielten weiter einen offensiven Fußball. Eine Serie von acht Eckbällen für die Gastgeber brachte keinen weiteren Treffer, die meisten wurde eine Beute vom gegnerischen Goalie. Etwas Kurioses geschah am Spielende, der in der 81. Minute eingewechselte Tadtener Spieler David Goldenits sah in der Nachspielzeit die glatt Rote Karte wegen einer Tätlichkeit, das war ein kurzer Einsatz mit Folgen.

Stimme zum Spiel

Andreas Weisz, sportlicher Leiter ASV Deutsch Jahrndorf:

„Bei meiner Mannschaft merkte man das Samstagspiel in Illmitz, sie wirkten nicht so frisch, hatten aber dennoch eine adäquate Leistung gezeigt. Wir haben während der gesamten Spielzeit ein leichtes Übergewicht auf dem Platz gehabt und sind als verdienter Sieger vom Platz gegangen.“

