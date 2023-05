Lucky Punch: Leader Halbturn ringt Wimpassing spät nieder

Details Samstag, 06. Mai 2023 23:28

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Halbturn und Wimpassing, die mit 2:1 für den Tabellenprimus endete. Diese Partie war am Samstag im Zuge der 21. Runde über die Bühne gegangen. Im Hinspiel war Wimpassing mit 1:5 krachend untergegangen.

Spannung bis zum Schluss

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gast bereits in Front. Daniel Filip Masulovic markierte in der fünften Minute die Führung. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Marco Philip Hoffmann zum Ausgleich für Halbturn. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Das Unentschieden zeichnete sich mehr und mehr ab, doch dann schlug Jonas Zinkl in der Nachspielzeit zu und erzielte den Führungstreffer für Halbturn. Letzten Endes ging Halbturn im Duell mit Wimpassing als Sieger hervor und untermauerte seine Leader-Position.

Halbturn führt das Feld der II. Liga Nord mit 47 Punkten an. Wer die Gastgeber besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 14 Gegentreffer kassierte Halbturn. Der Hausherr sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. In der Bilanz kommen noch fünf Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Halbturn, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Durch diese Niederlage fällt Wimpassing in der Tabelle auf Platz elf zurück. 47 Gegentreffer mussten sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Wimpassing musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da man insgesamt auch nur sieben Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Halbturn stellt sich am Samstag (17:30 Uhr) bei Gattendorf vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Wimpassing SK Pama.

II. Liga Nord: Halbturn – Wimpassing, 2:1 (1:1)

94 Jonas Zinkl 2:1

44 Marco Philip Hoffmann 1:1

5 Daniel Filip Masulovic 0:1

