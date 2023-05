Dramatische Schlussminuten: SK Pama dreht Heimspiel gegen Mönchhof in der Nachspielzeit

Details Samstag, 06. Mai 2023 23:48

Nichts für schwache Nerven war das Match des SK Pama mit Mönchhof am Samstagnachmittag im Rahmen der 21. Runde, als sich die Hausherren in Überzahl von einem 0:2-Rückstand erholen konnten und final mit 3:2 gewannen. SK Pama hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 3:2-Erfolg gefeiert.

Packendes Finish

Mönchhof ging durch Ladislav Pecko in der 29. Minute in Führung. Julian Gollowitzer versenkte die Kugel zum 2:0 für die Gäste (32.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten und damit schon zur Pause eine vermeintliche Vorentscheidung aufkommen haben lassen. Für das erste Tor von SK Pama war Marko Simoncic verantwortlich, der in der 63. Minute das 1:2 besorgte. Mit seinem Platzverweis (83.) musste Albert Mutiso Muema seiner Mannschaft in Unterzahl zurücklassen, danach geriet Mönchhof gehörig unter Druck. Die komfortable Halbzeitführung von Mönchhof hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Miroslav Pipiska schoss den Ausgleich in der 87. Spielminute. Mönchhof kam nicht mehr ins Spiel zurück, Marcel Szikonya brachte SK Pama sogar in Führung (94.) und sorgte damit für den spielentscheidenden Lucky Punch.

SK Pama muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam liegt im Klassement nun auf Rang neun. SK Pama bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, vier Unentschieden und zehn Pleiten. Nach zwölf Spielen ohne Sieg bejubelte SK Pama endlich wieder einmal drei Punkte.

Trotz der Niederlage fiel Mönchhof in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwölf. Nun musste sich Mönchhof schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Vier Siege und sechs Unentschieden stehen dem gegenüber. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Mönchhof auf insgesamt nur vier Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

SK Pama stellt sich am Sonntag (17:30 Uhr) bei Wimpassing vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Mönchhof USC Wallern.

II. Liga Nord: SK Pama – Mönchhof, 3:2 (0:2)

94 Marcel Szikonya 3:2

87 Miroslav Pipiska 2:2

63 Marko Simoncic 1:2

32 Julian Gollowitzer 0:2

29 Ladislav Pecko 0:1

