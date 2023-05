Siegtreffer in der Nachspielzeit: Steinbrunn mit dem Lucky Punch gegen Illmitz

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:36

Dank eines Treffers in der Nachspielzeit verbuchte Steinbrunn einen 2:1-Heimsieg über Illmitz im Zuge der 22. Runde in der II. Liga Nord. FC Illmitz war beim 3:0 als Sieger des Hinspiels hervorgegangen.

Dramatische Schlussphase

Für den ersten Treffer des Abends sorgte Erwin Gartner in der 39. Minute, als der für den Gast zur Stellte war und zum 0:1 einschob. Die Pausenführung von FC Illmitz fiel knapp aus. Das 1:1 von Steinbrunn bejubelte Csongor Harangozo (69.). Als sich manch einer bereits mit dem Unentschieden abgefunden hatte, schlug der Moment von Robert Wallentits. In der Nachspielzeit war Wallentits zur Stelle und markierte den Führungstreffer für die Gastgeber (94.), der gleichzeitig mit dem Dreipunkter einherging. Schließlich sprang für Steinbrunn gegen FC Illmitz doch noch ein Dreier heraus.

Trotz des Sieges bleibt Steinbrunn auf Platz sechs. Steinbrunn verbuchte insgesamt neun Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Steinbrunn, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

FC Illmitz hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne. Mit beeindruckenden 48 Treffern stellen die Gäste den besten Angriff der II. Liga Nord, allerdings fand Steinbrunn diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Elf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat FC Illmitz derzeit auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei FC Illmitz noch ausbaufähig. Nur fünf von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Weiter geht es für Steinbrunn am kommenden Samstag daheim gegen Gattendorf. Für FC Illmitz steht am gleichen Tag ein Duell mit UFC Pama an.

II. Liga Nord: Steinbrunn – FC Illmitz, 2:1 (0:1)

94 Robert Wallentits 2:1

69 Csongor Harangozo 1:1

39 Erwin Gartner 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei