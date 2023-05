Spätes Comeback in packender Schlussphase: SK Pama ringt Leader Halbturn ein "X" ab

Details Samstag, 20. Mai 2023 23:03

Jeweils einen Punkt holten SK Pama und Halbturn an diesem Samstag, als man sich im Zuge der 23. Runde gegenüberstand. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. SK Pama erwies sich gegen Halbturn als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Tabellenführer nach einer tubulenten Schlussphase nicht heraus. Im Hinspiel hatte es zwischen beiden Kontrahenten eine 1:1-Punkteteilung gegeben.

Rassiges, spannendes Unterfangen

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Erik Ujlaky traf vor 230 Zuschauern nach 57 Minuten zur Führung für Halbturn, als er einen Schuss aus 20 Metern Entfernung ins linke Eck bugsierte. Marco Philip Hoffmann schoss die Kugel zum 2:0 für den Tabellenprimus über die Linie (62.), als nach einem vergebenen Elfmeter eiskalt gekontert wurde. Miroslav Pipiska verkürzte für SK Pama später in der 72. Minute auf 1:2. Dann wurde es hitzig: Leon Reeh wurde in der 75. Minute mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen, sodass Halbturn die Schlussphase mit einem Mann weniger bestritt. Zumindest zahlenmäßig war die Partie ab der 89. Minute wieder ausgeglichen, als Pipiska von SK Pama die Gelb-Rote Karte kassierte. Halbturn schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (94.) traf Radovan Nosko zum Ausgleich für SK Pama vom Elfmeterpunkt. Am Schluss sicherte sich SK Pama gegen Halbturn spät aber doch einen Zähler.

SK Pama befindet sich am 23. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Die Stärke des Gastgebers liegt in der Offensive – mit insgesamt 45 erzielten Treffern. SK Pama verbuchte insgesamt sieben Siege, sechs Remis und zehn Niederlagen.

Nach 23 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Halbturn 51 Zähler zu Buche.

Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim Gast. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben. SK Pama ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nächster Prüfstein für SK Pama ist Gattendorf (Samstag, 17:30 Uhr). Halbturn misst sich am selben Tag mit USC Wallern (17:00 Uhr).

II. Liga Nord: SK Pama – Halbturn, 2:2 (0:0)

94 Radovan Nosko 2:2

72 Miroslav Pipiska 1:2

62 Marco Philip Hoffmann 0:2

57 Erik Ujlaky 0:1

