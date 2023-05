Wimpassing kommt bei Wallern unter die Räder

Details Samstag, 20. Mai 2023 23:19

Wimpassing blieb gegen Wallern chancenlos und kassierte am Samstag im Rahmen der 23. Runde eine herbe 0:4-Klatsche. Das Hinspiel hatte Wimpassing mit 3:1 gewonnen.

Klare Geschichte

Patrick Mayer trug sich in der elften Spielminute in die Torschützenliste ein und sorgte für den einzigen Torerfolg in Hälfte eins. Für das 2:0 von USC Wallern zeichnete Oliver Theiler verantwortlich (55.) - schon damit war das Match an sich vorentschieden. Für das 3:0 des Heimteams sorgte Julian Kampf, der in Minute 73 zur Stelle war. Sebastian Pichler schraubte das Ergebnis in der 79. Minute mit dem 4:0 für Wallern in die Höhe. Letztlich feierte USC Wallern gegen Wimpassing nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Wallern bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, fünf Unentschieden und zwölf Pleiten. Durch den klaren Erfolg über Wimpassing ist USC Wallern weiter im Aufwind.

Mit 56 Toren fing sich Wimpassing die meisten Gegentore in der II. Liga Nord ein. Der Gast musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Wimpassing insgesamt auch nur sieben Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Wimpassing musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten fünf Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Über eine sattelfeste Defensive verfügen beide Teams normalerweise nicht: Durchschnittlich 2,22 Gegentreffer von Wallern stehen 2,43 bei Wimpassing gegenüber. Im aktuellen Spiel gelang es ersteren aber zur Abwechslung, keinen Gegentreffer zuzulassen. USC Wallern ist jetzt mit 23 Zählern punktgleich mit Wimpassing und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 32:51 auf dem elften Platz.

Am kommenden Samstag trifft Wallern auf Halbturn, Wimpassing spielt tags darauf gegen UFC Pamhagen.

II. Liga Nord: USC Wallern – Wimpassing, 4:0 (1:0)

79 Sebastian Pichler 4:0

73 Julian Kampf 3:0

55 Oliver Theiler 2:0

11 Patrick Mayer 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei