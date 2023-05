Zum Runden-Abschluss ringt Illmitz UFC Pama nieder

Details Samstag, 20. Mai 2023 23:35

Durch ein 3:1 holte sich FC Illmitz in der Partie gegen UFC Pama drei Punkte im Rahmen der 23. Runde. FC Illmitz erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatte das Heimteam einen knappen 1:0-Sieg eingefahren.

Heimsieg für Illmitz

Thomas Zwickl brachte FC Illmitz in der 22. Spielminute in Führung. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Christian Salzl ließ sich in der 56. Minute nicht zweimal bitten und verwertete nach einer herrlichen Vorlage zum 2:0 für FC Illmitz. Imre Lesko verkürzte für UFC Pama später in der 65. Minute auf 1:2. Mit dem 3:1 sicherte Zwickl FC Illmitz nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (74.) - ein Traumtor obendrein. Mit dem Ende der Spielzeit strich FC Illmitz gegen UFC Pama die volle Ausbeute ein.

FC Illmitz behauptet nach dem Erfolg über UFC Pama den vierten Tabellenplatz. Mit beeindruckenden 51 Treffern stellt FC Illmitz den besten Angriff der II. Liga Nord. Zwölf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei FC Illmitz noch ausbaufähig. Nur sieben von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Fünf Siege, zehn Remis und acht Niederlagen hat UFC Pama momentan auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass UFC Pama in dieser Zeit nur einmal gewann.

Nächster Prüfstein für FC Illmitz ist FC Winden (Samstag, 18:00 Uhr). UFC Pama misst sich am selben Tag mit Steinbrunn (17:30 Uhr).

II. Liga Nord: FC Illmitz – UFC Pama, 3:1 (1:0)

74 Thomas Zwickl 3:1

65 Imre Lesko 2:1

56 Christian Salzl 2:0

22 Thomas Zwickl 1:0

