Dramatische Schlussphase: Haider-Doppelpack führt Winden zu Heimsieg gegen Illmitz

Details Samstag, 27. Mai 2023 22:47

FC Winden und FC Illmitz lieferten sich ein spannendes Spiel, das am Samstag nach einem packenden Comeback der Hausherren im Rahmen der 24. Runde mit 3:2 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: FC Illmitz hatte einen klaren 4:1-Sieg gefeiert.

Später Turnaround der Hausherren

Filip Balazi traf zum 1:0 zugunsten von Winden (37.) und sorgte nach Halbchancen auf beiden Seiten für den ersten Tagestreffer. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Thomas Zwickl den Ausgleich (43.) - das Ganze zu einem mental sehr wertvollen Zeitpunkt. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Neun Minuten nach Wiederbeginn (54.) ging FC Illmitz durch den zweiten Treffer von Zwickl in Führung. Für den Gast nahm das Match in der Schlussphase die bittere Wende. Stefan Haider drehte den Spielstand mit einem Doppelpack (79./93.) und sicherte FC Winden einen Last-Minute-Sieg. In der Nachspielzeit sah zudem Markus Schmidt (FC Illmitz) die rote Karte. Am Schluss gewann Winden gegen FC Illmitz.

Bei FC Winden präsentierte sich die Abwehr angesichts 39 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (43). Trotz des Sieges bleibt die Heimmannschaft auf Platz fünf. In den letzten fünf Partien rief Winden konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

In der Tabelle liegt FC Illmitz nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. Erfolgsgarant von FC Illmitz ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 53 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. In den letzten fünf Begegnungen holte FC Illmitz insgesamt nur vier Zähler.

Während FC Winden am nächsten Freitag (19:30 Uhr) bei Steinbrunn gastiert, steht für FC Illmitz einen Tag später vor heimischer Kulisse der Schlagabtausch mit Kittsee auf der Agenda.

II. Liga Nord: FC Winden – FC Illmitz, 3:2 (1:1)

93 Stefan Haider 3:2

79 Stefan Haider 2:2

54 Thomas Zwickl 1:2

43 Thomas Zwickl 1:1

37 Filip Balazi 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei