Turbulente Nachspielzeit: SK Pama ringt Gattendorf auswärts nieder

Details Samstag, 27. Mai 2023 23:05

Gattendorf und SK Pama boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss nach einem wahrlich spektakulären Abspann im Rahmen der 24. Runde mit 2:3. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel hatte Gattendorf für sich entschieden und einen 2:1-Sieg gefeiert.

Hochklassig, rassig und unterhaltsam

Norbert Schalling brachte sein Team in der 15. Minute nach vorn, als er vom Elfmerpunkt die Führung erzielte. SK Pama gelang mithilfe von Gattendorf der Ausgleich, als Lubomir Chovanko das Leder in das eigene Tor lenkte (23.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Marcel Szikonya in der 28. Minute - auch er zeigte sich vom Elfmeterpunkt erfolgreich und drehte das Spiel zugunsten der Gäste. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den SK Pama für sich beanspruchte. Kurz vor Schluss traf Edson Da Silva für die Gäste (92.) und schien nach einem Defensivfehler bereits den Schlusspunkt herbeizuführen. Kurz darauf (94.) gelang Niko Braunschmidt der Anschlusstreffer für Gattendorf via herrlichem Kopfball, doch dann war Schluss. Am Schluss siegte SK Pama gegen den Gastgeber.

Wenige Spiele vor dem Saisonende rangiert Gattendorf im unteren Mittelfeld des Tableaus. Die vergangenen Spiele waren für Gattendorf nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

SK Pama muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SK Pama sprang mit diesem Erfolg auf den siebten Platz. Offensiv konnte SK Pama in der II. Liga Nord kaum jemand das Wasser reichen, was die 48 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. SK Pama kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

Am kommenden Samstag trifft Gattendorf auf UFC Pama, SK Pama spielt tags darauf gegen USC Wallern.

II. Liga Nord: Gattendorf – SK Pama, 2:3 (1:2)

94 Niko Braunschmidt 2:3

92 Edson Da Silva 1:3

28 Marcel Szikonya 1:2

23 Eigentor durch Lubomir Chovanko 1:1

15 Norbert Schalling 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei