Leader Halbturn schickt Wallern mit sieben Gegentreffern auf die Heimreise

Details Samstag, 27. Mai 2023 23:24

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Halbturn und USC Wallern mit dem Endstand von 7:0 - der Tabellenführer untermauerte seine Position im Klassement auch an Spieltag 24. Die Überraschung blieb aus: Gegen Halbturn kassierte Wallern eine deutliche Niederlage. Auf fremdem Terrain hatte Halbturn das Hinspiel für sich entschieden und einen 1:0-Sieg geholt.

Doppelte Unterzahl für den Gast - Halbturn geigt im Finish auf

Erik Ujlaky sicherte dem Tabellenprimus vor 350 Zuschauern aus einem Freistoß die frühe Führung (2.). Keine 26 Minuten waren gespielt, da musste Lukas Haider von USC Wallern den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm seine zweite Gelbe Karte. Marco Philip Hoffmann versenkte die Kugel zum 2:0 für Halbturn (29.). Durch den Platzverweis von Filip Kusalik geriet Wallern in der 44. Minute in doppelte Unterzahl. Jetzt würde es ein Ding der Unmöglichkeit werden, hier noch ein Pünktchen zu ergattern. Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen. Ujlaky legte in der 62. Minute zum 3:0 für Halbturn nach. Durch einen Kopfballtreffer von Marco Hoffmann (71.), einer weiteren Bude durch Erik Takac (72.) und einem Tor von Simon Marko (86.) zogen die Gastgeber uneinholbar davon. Takac gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Halbturn (90.), als er nach einem Stanglpass zum 7:0 einschob. Nach einer abgeklärten Leistung blickte Halbturn auf einen klaren Heimerfolg gegen USC Wallern.

Nach 24 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Halbturn 54 Zähler zu Buche. Mit nur 16 Gegentoren stellt Halbturn die sicherste Abwehr der Liga. Halbturn kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei Wallern klar erkennbar, sodass bereits 58 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Kurz vor dem Ende des Fußballjahres rangieren die Gäste knapp im gesicherten Bereich. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur sechs Siegen und fünf Unentschieden sind die Aussichten von USC Wallern alles andere als positiv. Wallern baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für Halbturn ist auf gegnerischer Anlage UFC Pamhagen (Samstag, 17:00 Uhr). Einen Tag später misst sich USC Wallern mit SK Pama.

II. Liga Nord: Halbturn – USC Wallern, 7:0 (2:0)

90 Erik Takac 7:0

86 Simon Marko 6:0

72 Erik Takac 5:0

71 Marco Philip Hoffmann 4:0

62 Erik Ujlaky 3:0

29 Marco Philip Hoffmann 2:0

2 Erik Ujlaky 1:0

