SV Wimpassing triumphiert über Pamhagen

Details Montag, 29. Mai 2023 08:09

Am Sonntagnachmittag empfing der SV Wimpassing den UFC Pamhagen zum Meisterschaftsspiel der 24. Runde in der II. Liga Nord. Für die Hausherren stand viel auf dem Spiel, denn nur ein voller Erfolg kann die Abstiegssorgen geringer machen. Die Gäste aus Pamhagen haben ihre letzten drei Spiele verloren und kommen nun auch der Gefahrenzone ziemlich nahe. Am Ende setzte sich die spielerische Überlegenheit der Heimischen durch und sie schickten den UFC mit einer 2:4 Niederlage auf den Heimweg.

Blitztor der Gäste

Kaum hatten die Spieler ihre Positionen auf dem Spielfeld eingenommen, klingelte es bereits im Kasten der Heimischen. Nach einer Flanke ein Gestocher im Strafraum der Hausherren, die bekamen das Leder nicht aus der Gefahrenzone und Stefan Andert war zur Stelle und lochte ein. Zehn Minuten später, Dominik Rigbi wird im Strafraum der Gäste gefoult und Daniel Filip Masulovic ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte den Penalty souverän zum 1:1 Ausgleich. In der 33. Minute spielten die Auswärtigen auf Abseits, dem war aber nicht so, und Dominik Rigbi brachte die Hausherren mit 2:1 in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff trug sich Adam Straka in die Torschützenlist ein, als er das Leder vor der Strafraumgrenze gekonnt annahm und sein Schuss aus der Drehung heraus landete zur 3:1 Führung als Aufsetzer im Kasten der Auswärtigen. Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit nur eine sogenannte Halbchance, konnten diese aber nicht verwerten. Mit der 3:1 Führung der heimischen wurden auch die Seiten gewechselt.

Wimpassing machte den Sack zu

In der 60. Minute machten die Hausherren den Sack zu, als nach einer schönen Kombination Leon Simsek an das Spielgerät kommt und sein trockener Schuss landete unhaltbar in den Maschen des Gehäuses der Gäste. In der 74. Minute schickte Schiedsrichter Yüksel Akar den Pamhagener Wolfgang Leyrer mit der Gelb-Roten Karte vorzeitig zum Duschen. Der Treffer der Gäste in der 86. Minute zum 2:4 durch Roman Sabler war nur noch eine Ergebniskorrektur.

Stimme zum Spiel

Ricardo Sekulovic, sportlicher Leiter SV Wimpassing:

„Es war ein kampfbetontes Spiel und wir haben ziemlich unter Druck gestanden, denn wir mussten das Match gewinnen, sonst wären wir ein Fixabsteiger gewesen. Es war kein schönes Match, aber die Hauptsache ist, wir haben drei Punkte geholt.“

