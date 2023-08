Knappe Angelegenheit: Kittsee mit Heimsieg gegen Steinbrunn zur Saison-Einkehr

Details Samstag, 19. August 2023 07:58

Am Freitagabend begegneten einander in der "taufrischen" II. Liga Nord-Saison der SC Kittsee und der ASV Steinbrunn im Rahmen der 1. Runde. Nach einer ausgeglichenen ersten Spielhälfte avancierte Doppel-Torschütze Frantisek Nagy im Dress der Hausherren zum Matchwinner - 2:1 der Endstand.

Nagy sei Dank - Kittsee mit dem Heimerfolg

In der 20. Minute traf Kittsee zum ersten Mal ins Schwarze - infolge einer ausgeglichenen Abtastphase brachte Frantisek Nagy das Spielgerät im Tor unter und ließ den Anhang auf den Rängen erstmals jubeln. Doch die Gäste erfuhren dadurch eine "Initialzündung", waren gewillt, rasch für den Einstand zu sorgen: In Minute 31 erzielte Steinbrunn den Ausgleich in Person von Patrick Schöttel. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Kittsee versenkte die Kugel in der 80. Minute zum 2:1 und neuerlich nannte sich der Torschütze Frantisek Nagy - mit seinem Doppelpack bog das Heim-Team auf die Siegerstraße ab. Schließlich sprang für Kittsee gegen Steinbrunn ein Dreier heraus.

II. Liga Nord: Kittsee – Steinbrunn, 2:1 (1:1)

80 Frantisek Nagy 2:1

31 Patrick Schoettel 1:1

20 Frantisek Nagy 1:0

