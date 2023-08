Sonntagsmatinee: SK Pama dreht unterhaltsames Match beim FC Winden

Details Sonntag, 27. August 2023 13:57

SK Pama holte den ersten Saisonsieg gegen FC Winden durch einen 3:1-Erfolg am Sonntagvormittag im Zuge der 2. Runde in der II. Liga Nord und bleibt damit weiter ungeschlagen, während die Heimischen weiterhin auf den ersten Zähler der noch jungen Saison warten müssen.

Die Gäste dominieren den zweiten Akt nach Pausen-Rückstand

Das Match startete vorne weg hochklassig und offensiv geführt - Winden klopfte gleich in der Beginnphase doppelt an, verfehlten den Kasten zunächst knapp (6.), ehe kurz darauf die Querlatte im Weg war (8.). Gegenüber gab's die erste gute Einschusschance dann nach 26. Minuten: Außenverteidiger Bencsik verfehlten den Kasten mit seinem abgefälschten Abschluss knapp. Filip Balazi war wenig später vor 180 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (32.), traf nach einem Eckball am langen Pfosten zum 1:0 für Winden. Mit einem Tor Vorsprung für Winden ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Der erste Durchgang neigt sich dem Ende zu, die Energie der Gäste, die den etwas druckvolleren Start erwischt haben, ist mittlerweile etwas abgeflacht, Winden spielt das jetzt deutlich besser als zu Beginn. Gerade hatte noch Pama-Stürmer Pipiska eine gute Chance per Volley, trifft den Ball aber kaum optimal. Sascha Strodl, Ticker-Reporter

Miroslav Pipiska witterte seine Chance und schoss nach Drangperiode zum Auftakt den Ball zum 1:1 für SK Pama ein (60.) - nach einem herrlichen langen Ball vollstreckte er infolge toller Einzelleistung via Innenstange. Für das zweite Tor des Gasts war Marcel Szikonya verantwortlich, der in der 65. Minute das 2:1 besorgte.

Binnen weniger Minuten dreht der Gast hier die Partie! Ein wunderbar eingeleiteter Angriff von Czibula, der heute ein wahnsinnig gutes Spiel macht und nachdem er zwei Spieler ausgetanzt hat, nachsetzt und am Ball bleibt, eine Zuckerflanke auf Szikonya, der mit gerade mal 24 Jahren sein 501. Tor (!) seiner Karriere schießt. Sascha Strodl, Ticker-Reporter

Edson Da Silva stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für SK Pama her (86.), indem er ins lange Eck traf. Schließlich sprang für SK Pama gegen FC Winden ein Dreier heraus.

II. Liga Nord: FC Winden – SK Pama, 1:3 (1:0)

86 Edson Da Silva 1:3

65 Marcel Szikonya 1:2

60 Miroslav Pipiska 1:1

32 Filip Balazi 1:0

