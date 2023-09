Kurz vor Schluss: Slezak trifft zum Sieg für Deutsch Jahrndorf

Details Freitag, 01. September 2023 22:49

FC Andau hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen gingen die Gäste kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 1:2 gegen Deutsch Jahrndorf.

Spät aber doch gelingt der Heimsieg

Juraj Tomasek brachte Deutsch Jahrndorf in der 21. Minute nach vorn, als er aus spitzem Winkel zum 1:0 traf. Mit einem Tor Vorsprung für den temporären Spitzenreiter ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. In der 84. Minute erzielte Lukas Cambal das 1:1 für Andau - damit rechneten alle mit einem Remis. Ein später Treffer von Michal Slezak, der in der Schlussphase erfolgreich war (86.), bedeutete die Führung und den Heimsieg für Deutsch Jahrndorf. Zum Schluss feierte Deutsch Jahrndorf einen dreifachen Punktgewinn gegen FC Andau.

Die errungenen drei Zähler gingen für Deutsch Jahrndorf einher mit der zwischenzeitlichen Übernahme der Tabellenführung.

Bei Andau präsentierte sich die Abwehr angesichts sieben Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (6). Trotz der Niederlage belegt FC Andau weiterhin den zehnten Tabellenplatz.

Das nächste Spiel von Deutsch Jahrndorf findet in acht Wochen statt, wenn man am 27.10.2023 Breitenbrunn empfängt.

II. Liga Nord: Deutsch Jahrndorf – FC Andau, 2:1 (1:0)

86 Michal Slezak 2:1

84 Lukas Cambal 1:1

21 Juraj Tomasek 1:0

