Rassiges 2:2-Remis zwischen Breitenbrunn und FC Winden

Details Freitag, 01. September 2023 22:59

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich Breitenbrunn und FC Winden am Freitag im Rahmen der 3. Runde in der II. Liga Nord wohl leistungsgerecht mit 2:2.

Zwei Mal heimische Führung, zwei Mal Comeback der Gäste

Kaum hatte die Partie begonnen, brachte Rastislav Vdovjak Breitenbrunn mit 1:0 in Führung. Marcel Jass beförderte das Leder nach einem Eckball zum 1:1 von Winden in die Maschen (32.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Martin Hudak war zur Stelle und markierte das 2:1 von Breitenbrunn (57.), als er seinen Flachschuss aus 20 Metern ins rechte untere Eck bugsierte. In der 68. Minute erzielte Jakub Hrncar das 2:2 für FC Winden. Beim Abpfiff durch den Schiedsrichter stand es zwischen Breitenbrunn und Winden pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

Breitenbrunn bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz elf. Drei Spiele und noch kein Sieg: Die Gastgeber warten weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von FC Winden aus, sodass man nun auf dem 13. Platz steht.

II. Liga Nord: Breitenbrunn – FC Winden, 2:2 (1:1)

68 Jakub Hrncar 2:2

57 Martin Hudak 2:1

32 Marcel Jass 1:1

6 Rastislav Vdovjak 1:0

