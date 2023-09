Gols "überrollt" Tadten am Samstagnachmittag und feiert Kantersieg

Details Samstag, 02. September 2023 22:14

Tadten hatte am Samstag gegen Gols mit 1:4 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage - das Match stand am 3. Spieltag auf der Agenda.

Doppelschlag als Wegbereiter

Jan Spodniak traf vor 400 Zuschauern nach 13 Minuten zur Führung für Gols. Nach einem Eckball versenkte er seinen Kopfball in den Maschen. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Samuel Hegyi ebenfalls per Kopfball das verdiente 1:1 zugunsten von Tadten (45.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Raphael Kaiser! Tadten startete gut in die Partie, Gols erzielte aber nach einer Standardsituation das erste Tor. Danach neutralisieren sich beide Teams, Torchancen gab es bis in Minute 40 nicht. Quasi mit dem Schlusspfiff konnte Tadten, ebenfalls nach einer Standardsituation, egalisieren. Damit ist alles offen und das Spiel wird in Hälfte Zwei entschieden. Gleich geht es hier wieder weiter im Volksfeststadion! sebi08, Ticker-Reporter

Fabian Ziniel trug sich in der 60. Spielminute in die Torschützenliste ein und sorgte mit seinem Schussball ins linke untere Eck zum neuerlichen Führungstreffer. In der 62. Minute brachte Dominik Schmidt das Netz für Gols zum Zappeln und bugsierte das Rund via Innenstange ins Gehäuse. Für das 4:1 zugunsten der Gastgeber sorgte dann kurz vor Schluss Pascal Krikler, der Gols und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (93.). Er schoss ins linke untere Eck ein. Letzten Endes ging Gols im Duell mit Tadten als Sieger hervor.

Gols schlägt Tadten daheim mit 4:1! In einem ausgeglichenen Spiel ging Gols früh in Führung, Tadten konnte ganz kurz vor der Pause ausgleichen. Nach ca. einer Stunde gelang den Hausherren ein Doppelschlag - danach gab es eigentlich keine Chancen mehr, bis Gols in der Nachspielzeit noch mal erhöhte. Die Gäste halten nach drei Spielen somit bei vier Punkten, Gols konnte sich bisher sechs Zähler erspielen. sebi08, Ticker-Reporter

Auch wenn die Aussagekraft der Tabelle noch begrenzt ist: Gols freut sich über einen Sprung im Klassement und steht nach dem Sieg aktuell auf Platz drei. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Gols.

Bei Tadten präsentierte sich die Abwehr angesichts sieben Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (9). Die Gäste rutschten mit dieser Niederlage auf den siebten Tabellenplatz ab.

II. Liga Nord: Gols – Tadten, 4:1 (1:1)

93 Pascal Krikler 4:1

62 Dominik Schmidt 3:1

60 Fabian Ziniel 2:1

45 Samuel Hegyi 1:1

13 Jan Spodniak 1:0

