Windens Haider weist Steinbrunn via frühen Doppelschlag in die Schranken

Details Freitag, 27. Oktober 2023 21:29

Mit 0:3 verlor Steinbrunn am vergangenen Freitag deutlich gegen FC Winden. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Winden den maximalen Ertrag. Als Matchwinner avancierte in diesem Match der 11. Runde Stefan Haider via Doppelpack.

Klare Angelegenheit

Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr und ließen durch einen Doppelschlag von Stefan Haider aufhorchen (9./11.). Hernach hatten die Heimischen das Geschehen im Griff - der Vorsprung zur Pause war verdient. Jonas Lorenschitz legte in der 63. Minute zum 3:0 für FC Winden nach. Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierte Winden einen dreifachen Punktgewinn gegen Steinbrunn.

FC Winden muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Winden liegt im Klassement nun auf Rang elf. FC Winden bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, vier Unentschieden und fünf Pleiten. Winden beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Trotz der Schlappe behält Steinbrunn den neunten Tabellenplatz bei. Insbesondere an vorderster Front liegt beim Gast das Problem. Steinbrunn verbuchte insgesamt drei Siege, drei Remis und fünf Niederlagen.

Nächster Prüfstein für Winden ist Tadten (Samstag, 14:00 Uhr). Steinbrunn misst sich am selben Tag mit FC Illmitz (18:00 Uhr).

II. Liga Nord: FC Winden – Steinbrunn, 3:0 (2:0)

63 Jonas Lorenschitz 3:0

11 Stefan Haider 2:0

9 Stefan Haider 1:0

