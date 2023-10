In (vor-)letzter Minute: Roiss rettet Gols Remis bei Pamhagen

Details Samstag, 28. Oktober 2023 23:22

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich UFC Pamhagen und Gols am Samstag im Zuge der 11. Runde in der II. Liga Nord mit 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Spannung bis zum Schlusspfiff

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Fabian Ziniel sein Team in der 13. Minute, indem er bereits in der Beginnphase auf 0:1 stellte. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von Gols in die Kabine. Der Gast musste den Treffer von Roman Sabler zum 1:1 hinnehmen (78.). Dass Pamhagen in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Jannis Reeh, der in der 83. Minute zur Stelle war. Kurz vor Ende der Partie war es Wolfgang Roiss, der Gols rettete und den Ausgleich markierte (88.). Schließlich gingen UFC Pamhagen und Gols mit einer Punkteteilung auseinander.

Drei Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat Pamhagen momentan auf dem Konto.

Mit vier Siegen weist die Bilanz von Gols genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

UFC Pamhagen tritt am kommenden Samstag bei SK Pama an, Gols empfängt am selben Tag FC Andau.

II. Liga Nord: UFC Pamhagen – Gols, 2:2 (0:1)

88 Wolfgang Roiss 2:2

83 Jannis Reeh 2:1

78 Roman Sabler 1:1

13 Fabian Ziniel 0:1

