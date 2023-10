UFC Pama macht im Spitzenspiel gegen Tadten Riesenschritt in Richtung Herbstmeistertitel

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 19:46

Am Sonntag kam es in der II. Liga Nord zum Topspiel zwischen dem UFC Pama und dem UFC Tadten. Die Heimischen siegten in einer rassigen und unterhaltsamen Partie mit 3:2 und liegen an der Tabellenspitze damit bereits fünf Zähler voran.

Drei Elfmeter und fünf Treffer

Vor einer Kulisse von 170 Zuschauern war es Rastislav Kruzliak, der das 1:0 für Tadten erzielte, indem er das Ding ins linke Eck bugsierte. Wer glaubte, UFC Pama sei geschockt, irrte. Emil Haladej machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (34.) und traf vom Elfmeterpunkt. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

1:1 zur Pause in Pama, die Gäste waren in der Anfangsphase das bessere Team und belohnten sich mit dem Führungstreffer durch Rastislav Kružliak nach Vorarbeit von René Horváth. Mit der ersten Chance konnte Emil Haladej per Foulelfmeter etwas aus dem Nichts ausgleichen. Danach passierte nicht mehr viel, generell eine eher aktionsarme erste Hälfte. Das Spielgeschehen fand zum Großteil im Mittelfeld statt. sebi08, Ticker-Reporter

Markus Szegner stellte die Weichen für UFC Pama auf Sieg, als er in Minute 48 durch einen weiteren Elfmeter mit dem 2:1 zur Stelle war. Das 2:2 von Tadten bejubelte Thomas Regner (64.) vom Elfmeterpunkt. Peter Lipa machte in der 77. Minute das 3:2 von UFC Pama perfekt, indem er von einem Abwehrfehler profitierte und für den Siegtreffer sorgte. Mit Ablauf der Spielzeit schlug UFC Pama Tadten 3:2.

Der UFC Pama gewinnt ein verrücktes Top-Spiel, indem es 3 Elfmeter gab, dank guter Effizienz mit 3:2. Ganz bitter für den UFC aus Tadten - Die Gäste waren 90 Minuten die bessere Mannschaft und hatten bis zum Schluss ein deutliches Chancenplus vorzuweisen. Man scheiterte eigentlich nur an sich selbst, nachdem man zwei Elfmeter herschenkte und beim dritten Tor einen Riesenfehler machte. Der UFC Pama hat fast nichts für das Spiel getan, bleibt aber trotzdem ungeschlagen und macht somit einen Riesenschritt in Richtung Herbstmeistertitel. sebi08, Ticker-Reporter

Wer soll UFC Pama noch stoppen? Der Gastgeber verbuchte gegen Tadten die nächsten drei Punkte und führt das Feld der II. Liga Nord weiter an. Die Angriffsreihe von UFC Pama lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 24 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. UFC Pama ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet sieben Siege und vier Unentschieden. UFC Pama scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Tadten rutschte mit dieser Niederlage auf den sechsten Tabellenplatz ab. Fünf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto.

UFC Pama tritt am Freitag, den 03.11.2023, um 19:30 Uhr, bei Kittsee an. Einen Tag später (14:00 Uhr) empfängt Tadten FC Winden.

II. Liga Nord: UFC Pama – Tadten, 3:2 (1:1)

77 Peter Lipa 3:2

64 Thomas Regner 2:2

48 Markus Szegner 2:1

34 Emil Haladej 1:1

28 Rastislav Kruzliak 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.