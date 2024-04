Deutsch Jahrndorf baut Serie aus und dreht Spiel gegen Steinbrunn

Spielberichte

Details Freitag, 19. April 2024 23:20

Steinbrunn steckte gegen Deutsch Jahrndorf eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Deutsch Jahrndorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Die Gastgeber waren beim 2:0 als Sieger des Hinspiels hervorgegangen.

Gäste besorgen Entscheidung in Überzahl

Für das erste Tor sorgte Jan Kowanz. In der 32. Minute traf der Spieler von Steinbrunn ins Schwarze. Lukas Bukovinsky trug sich in der 45+2. Spielminute in die Torschützenliste ein. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. David Bodo brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Deutsch Jahrndorf über die Linie (64.). Kurz darauf musste Patrick Schöttel von Steinbrunn mit Gelb-Rot vom Platz (66.). Patrik Majcher erhöhte für Deutsch Jahrndorf auf 3:1 (75.). Der Treffer von Juraj Tomasek in der 80. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung nach einem Spitzenplatz in der Tabelle. Letzten Endes holte Deutsch Jahrndorf gegen Steinbrunn drei Zähler.

Die Trendkurve von Deutsch Jahrndorf geht insgesamt nach oben. An Deutsch Jahrndorf gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst 18-mal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der II. Liga Nord. Mit dem Sieg baute Deutsch Jahrndorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Deutsch Jahrndorf zehn Siege, vier Remis und kassierte erst fünf Niederlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Deutsch Jahrndorf seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Sieben Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Deutsch Jahrndorf tritt am Freitag, den 26.04.2024, um 19:30 Uhr, bei Tadten an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt Steinbrunn Gattendorf.

II. Liga Nord: Deutsch Jahrndorf – Steinbrunn, 4:1 (1:1)

80 Juraj Tomasek 4:1

75 Patrik Majcher 3:1

64 David Bodo 2:1

47 Lukas Bukovinsky 1:1

32 Jan Kowanz 0:1

