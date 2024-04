Später Doppelschlag von Baumholzer verhilft FC Illmitz zu Dreier bei Andau

Spielberichte

Details Sonntag, 21. April 2024 19:39

FC Illmitz gewann das Sonntagsspiel gegen FC Andau mit 3:1. Nach dem Hinspiel hatte sich Andau dank eines 3:0-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

Späte Entscheidung für den Gast

Ausgerechnet zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Wolfgang Gmoser vom Elfmeterpunkt für FC Illmitz zur Führung (44.). Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Maximilian Mikula den Ausgleich (45+2.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Marco Baumholzer brachte FC Andau per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 88. und 95. Minute vollstreckte. Am Ende verbuchte FC Illmitz gegen den Gastgeber einen Sieg.

Drei Siege, sieben Remis und neun Niederlagen hat FC Andau momentan auf dem Konto. Siege waren zuletzt rar gesät bei Andau. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon vier Spiele zurück.

Für FC Illmitz ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Sechs Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für FC Andau ist UFC Pama (Sonntag, 17:00 Uhr). FC Illmitz misst sich am selben Tag mit SK Pama (16:00 Uhr).

II. Liga Nord: FC Andau – FC Illmitz, 1:3 (1:1)

95 Marco Baumholzer 1:3

88 Marco Baumholzer 1:2

47 Maximilian Mikula 1:1

44 Wolfgang Gmoser 0:1

