Spannung bis zum Schluss: Kittsee ringt Deutsch Jahrndorf nieder

Spielberichte

Details Freitag, 03. Mai 2024 23:04

Ein dramatisches Duell erlebten die Fans zwischen Deutsch Jahrndorf und Kittsee, das mit einem knappen 3:2-Sieg für die Gäste an diesem Freitag im Rahmen der 21. Runde in der II. Liga Nord endete. Von Beginn an bot die Begegnung alles, was das Fußballherz begehrt: Tore, Wendungen und Spannung bis zur letzten Minute. Die Gäste aus Kittsee bewiesen dabei Moral und Kampfgeist, während Deutsch Jahrndorf trotz einer Aufholjagd in den Schlussminuten das Nachsehen hatte.

Früher Führungstreffer setzt Ton für die Gäste

Die Partie begann mit hohem Tempo und es dauerte nicht lange, bis die Gäste aus Kittsee das erste Ausrufezeichen setzten. Bereits in der 30. Minute brach Jozef Sombat den Bann und erzielte das 0:1, was Kittsee früh im Spiel die Führung bescherte. Trotz weiterer Bemühungen beider Teams blieb es bis zur Halbzeitpause beim knappen Vorsprung für die Gäste, was die Spannung für die zweite Hälfte weiter erhöhte.

Kittsee erhöht, doch Deutsch Jahrndorf kämpft sich zurück

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Kittsee weiterhin zielstrebig und konnte in der 61. Minute durch Ibrahim Kamasik auf 0:2 erhöhen. Als ob dieser Treffer nicht schon schwer genug zu verkraften wäre für die Heimmannschaft, legte Tobias Wisak in der 76. Minute mit dem 0:3 nach. Zu diesem Zeitpunkt schien das Spiel entschieden, doch Deutsch Jahrndorf gab sich nicht geschlagen.

Mustafa Atik wurde zum Helden der späten Stunde für Deutsch Jahrndorf, als er in der 79. Minute den Anschlusstreffer zum 1:3 erzielte. Sein Tor löste eine wahrhaftige Schlussoffensive der Heimmannschaft aus, die nun alles nach vorne warf. Atik selbst krönte seine Leistung mit einem weiteren Treffer in der 90. Minute, der das Spiel auf 2:3 verkürzte. Diese späte Aufholjagd brachte noch einmal Hoffnung zurück ins Lager von Deutsch Jahrndorf, doch trotz intensiver Bemühungen und einigen Herzklopfmomenten in der fünfminütigen Nachspielzeit gelang es nicht, den Ausgleichstreffer zu erzielen.

Als der Schlusspfiff ertönte, stand ein 3:2-Auswärtssieg für Kittsee zu Buche. Die Gäste konnten somit drei wichtige Punkte mit nach Hause nehmen, während Deutsch Jahrndorf trotz einer beeindruckenden Aufholjagd und großem Kampfgeist leer ausging.

II. Liga Nord: Deutsch Jahrndorf : Kittsee - 2:3 (0:1)

93 Mustafa Atik 2:3

79 Mustafa Atik 1:3

76 Tobias Wisak 0:3

61 Ibrahim Kamasik 0:2

30 Jozef Sombat 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.