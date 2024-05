SK Pama triumphiert mit klarem 4:0 gegen Schlusslicht Breitenbrunn

Spielberichte

Details Freitag, 03. Mai 2024 23:18

Am Freitagabend setzte sich der Gast SK Pama mit einem beeindruckenden 4:0 gegen Breitenbrunn in Runde 21 der II. Liga Nord durch. Trotz der ambitionierten Anstrengungen von Breitenbrunn zeigte SK Pama eine überlegene Leistung und sicherte sich einen verdienten Sieg. Vom Anpfiff bis zum Schlusspfiff war es ein Spiel, das von strategischem Vorgehen, präzisen Torschüssen und einer soliden Defensive geprägt war.

Früher Führungstreffer setzt den Ton

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei beide Teams bestrebt waren, früh im Spiel die Oberhand zu gewinnen. Doch es war SK Pama, das in der 15. Minute durch Marcel Szikonya den ersten Treffer erzielte und somit die Führung übernahm. Dieses frühe Tor setzte den Ton für den Rest des Spiels, wobei SK Pama seine taktische Überlegenheit immer weiter ausbaute. Breitenbrunn versuchte, den Rückstand aufzuholen, und hatte in der 41. Minute eine ausgezeichnete Chance, die jedoch von SK Pama in letzter Sekunde vereitelt wurde. Die erste Halbzeit endete mit einem knappen Vorsprung für SK Pama, was die Spannung für die zweite Hälfte des Spiels erhöhte.

SK Pama dominiert die zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel verstärkte SK Pama den Druck und zeigte seine Klasse auf dem Spielfeld. Breitenbrunn hatte Mühe, die Angriffe abzuwehren, und in der 75. Minute führte ein schwerer Abwehrfehler zum zweiten Tor für SK Pama, erzielt von Edson Da Silva. Nicht lange danach, in der 80. Minute, erzielte Jakub Hronec mit einem spektakulären Schuss aus 20 Metern ins rechte Kreuzeck das dritte Tor für SK Pama. Dieser Treffer zeigte die technische Fähigkeit und das Selbstvertrauen von SK Pama, das Spiel zu kontrollieren. Schließlich setzte Christian Hafner in der 87. Minute den Schlusspunkt mit einem vierten Tor für SK Pama, nachdem ein Elfmeter in der 83. Minute angekündigt worden war. Dieser letzte Treffer unterstrich die Dominanz von SK Pama in diesem Spiel.

Obwohl Breitenbrunn im Laufe des Spiels einige gute Momente hatte, darunter einen starken Weitschuss in der 65. Minute, der knapp über das Tor ging, reichte es nicht aus, um die solide Verteidigung von SK Pama zu überwinden. Die Gäste spielten mit einer beeindruckenden Mischung aus taktischer Disziplin und Offensivkraft, was ihnen einen klaren Sieg bescherte.

II. Liga Nord: Breitenbrunn : SK Pama - 0:4 (0:1)

87 Christian Hafner 0:4

80 Jakub Hronec 0:3

75 Edson Da Silva 0:2

15 Marcel Szikonya 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.