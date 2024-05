SC Gattendorf feiert nach starker zweiter Hälfte Heimsieg über UFC Tadten

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 21:34

Im spannungsgeladenen Aufeinandertreffen in der II. Liga Nord zwischen SC Gattendorf und UFC Tadten sicherte sich das Heimteam Gattendorf einen 3:0-Sieg im Rahmen der 21. Runde. In einer Partie, die vor allem in der zweiten Hälfte an Fahrt aufnahm, siegten die Hausherren auch dank einer Überzahl in der Schlussphase.

Erste Halbzeit ohne Durchbruch

Die erste Halbzeit des Spiels verlief größtenteils ausgeglichen, mit wenigen Torchancen auf beiden Seiten. Trotz des ambitionierten Starts beider Mannschaften, die um wichtige Punkte im Kampf um die BFV-Cup-Startplätze kämpften, blieben Tore aus. Gattendorf und Tadten zeigten eine solide Defensive, wodurch die Angriffsbemühungen meist im Keim erstickt wurden. Die erste nennenswerte Chance hatte Tadten in der 11. Minute, doch auch Gattendorf kam durch Norbert Schalling und Michal Slezak zu Möglichkeiten, die jedoch ungenutzt blieben. So ging es mit einem gerechten 0:0 in die Halbzeitpause.

Gattendorf dreht auf und entscheidet das Spiel

Nach dem Seitenwechsel zeigte Gattendorf deutlich mehr Entschlossenheit und ging in der 50. Minute durch Alan Kovac in Führung. Kovac nutzte einen Abpraller nach einem Distanzschuss geschickt aus und traf zum 1:0. Tadten versuchte zu antworten, die beste Chance durch Rastislav Kružliak wurde jedoch vom Gattendorfer Keeper stark pariert. Die Entscheidung fiel dann in den Schlussminuten. In der 83. Minute erhöhte Michal Slezak auf 2:0, indem er einen Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte. Kurz darauf, in der 87. Minute, setzte Alan Kovac mit seinem zweiten Treffer des Abends den Schlusspunkt zum 3:0. Seine technische Finesse ließ den Keeper von Tadten aussteigen, bevor er ins leere Tor einschob.

Das Spiel endete mit einem verdienten 3:0-Erfolg für Gattendorf, das seine Dominanz in der zweiten Halbzeit unter Beweis stellte.

II. Liga Nord: Gattendorf : Tadten - 3:0 (0:0)

87 Alan Kovac 3:0

83 Michal Slezak 2:0

50 Alan Kovac 1:0

Details

