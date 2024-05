Späte Wende: Steinbrunn gelingt "Lucky Punch" bei UFC Pamhagen

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 21:36

Ein aufregendes Fußballspiel erlebten die Zuschauer beim Aufeinandertreffen von UFC Pamhagen und Steinbrunn, das mit einem knappen Sieg für die Gäste endete. Trotz einer frühen Führung durch UFC Pamhagen konnte Steinbrunn das Blatt in der zweiten Halbzeit wenden und das Spiel mit einem Endstand von 2:1 für sich entscheiden.

UFC Pamhagen startet stark

Die Partie begann mit hohem Tempo, als UFC Pamhagen bereits in der 13. Minute durch einen Treffer von Roman Sabler in Führung ging. Dieser frühe Vorsprung gab den Gastgebern Auftrieb und ließ die Hoffnung auf einen Heimsieg aufkeimen. Die erste Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einer soliden Verteidigungsleistung beider Teams, wobei UFC Pamhagen die knappe Führung bis zum Halbzeitpfiff verteidigen konnte. Trotz der Bemühungen von Steinbrunn gelang es ihnen nicht, den Ausgleich zu erzielen, und so ging es mit einem 1:0 für UFC Pamhagen in die Pause.

Steinbrunn dreht das Spiel

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für Steinbrunn, als ihnen bereits in der 47. Minute ein Elfmeter zugesprochen wurde. Diese Chance ließ sich Lenz Honc nicht entgehen und verwandelte sicher zum 1:1-Ausgleich. Dieser Treffer gab Steinbrunn neuen Schwung und setzte UFC Pamhagen unter Druck. In der Folge sahen die Zuschauer ein offeneres Spiel, mit Chancen auf beiden Seiten. UFC Pamhagen reagierte mit zwei Wechseln in der 69. und 70. Minute, um frischen Wind in die Offensive zu bringen. Jedoch war es Steinbrunn, das in der Schlussphase die Oberhand behielt. In der 90. Minute gelang es Leonardo Batista, das entscheidende Tor zum 2:1 zu erzielen und somit das Spiel zu drehen. Trotz der angekündigten fünf Minuten Nachspielzeit konnte UFC Pamhagen nicht mehr zurückschlagen, und das Spiel endete mit einem knappen Sieg für die Gäste.

Die Partie war ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie schnell sich das Blatt in einem Fußballspiel wenden kann. Steinbrunn bewies Moral und kämpfte sich nach einem Rückstand zurück ins Spiel, um letztendlich alle drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.

II. Liga Nord: Pamhagen : Steinbrunn - 1:2 (1:0)

91 Leonardo Batista 1:2

48 Lenz Honc 1:1

13 Roman Sabler 1:0

