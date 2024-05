Gattendorf holt mit spätem Ausgleichstreffer Punkt bei Kittsee

Spielberichte

Details Freitag, 10. Mai 2024 22:45

Im Rahmen der 22. Runde der II. Liga Nord (BGLD) lieferten sich Kittsee und Gattendorf ein aufregendes Duell, das bis zuletzt spannend blieb. Vor heimischer Kulisse ging Kittsee durch Frantisek Nagy in Führung, doch ein spätes Tor von Branislav Fratric sicherte Gattendorf einen wichtigen Punkt im Kampf um die BFV-Cup Startplätze. Das Spiel endete mit einem gerechten 1:1-Unentschieden.

Erste Halbzeit: Kittsee übernimmt die Kontrolle

Nach einem ausgeglichenen Beginn, in dem beide Teams versuchten, in das Spiel zu finden, ergriff Kittsee die Initiative. Frantisek Nagy brach in der 14. Minute den Bann und brachte die Gastgeber mit einem gezielten Schuss zur 1:0 Führung. Dieses Tor gab Kittsee merklich Auftrieb, und die Mannschaft startete mehrere gefährliche Angriffe, die jedoch nicht zum zweiten Tor führten. Gattendorf hingegen bemühte sich um den Ausgleich und kam durch Alan Kovac und Michal Slezak zu aussichtsreichen Möglichkeiten, die jedoch ungenutzt blieben.

Zweite Halbzeit: Gattendorf drängt, Kittsee verteidigt

Nach dem Seitenwechsel verstärkte Gattendorf den Druck. Philipp Huszar und Norbert Schalling initiierten mehrere Angriffe, konnten aber den Kittsee-Keeper nicht überwinden. Die Gastgeber verteidigten geschickt und setzten auf Konter, wobei sie durch schnelle Vorstöße gefährlich blieben. Ein Lattenschuss nach einem Freistoß hätte beinahe die Führung für Kittsee ausgebaut, doch das Glück war nicht auf ihrer Seite.

In den letzten 15 Minuten des Spiels intensivierte Gattendorf seine Bemühungen und drängte auf den Ausgleich. Eine Ecke in der 85. Minute führte zu einer hektischen Szene im Strafraum von Kittsee, doch der Ball konnte geklärt werden. Als alles darauf hindeutete, dass Kittsee den Sieg über die Zeit bringen würde, schlug Gattendorf in der 90. Minute zu: Branislav Fratric erzielte das erlösende 1:1, indem er einen präzisen Schuss im Netz unterbrachte.

Das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden, einem Ergebnis, das die ausgeglichene Natur des Spiels widerspiegelt und beiden Teams jeweils einen Punkt in der Liga sichert.

II. Liga Nord: Kittsee : Gattendorf - 1:1 (1:0)

96 Branislav Fratric 1:1

14 Frantisek Nagy 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.