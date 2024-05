UFC Tadten schnappt sich drei Punkte gegen UFC Pamhagen

Spielberichte

In einer spannungsgeladenen Partie der 22. Runde der II. Liga Nord zeigte der UFC Tadten eine dominante Leistung und bezwang UFC Pamhagen mit 2:0. Die Treffer von Michael Pittnauer und Mario Wendelin entschieden das Spiel, in dem vor allem die Tadtner ihre Überlegenheit durch zahlreiche Chancen demonstrierten.

Kampfgeist und torlose erste Halbzeit

Die erste Halbzeit des Spiels verlief trotz intensiver Bemühungen beider Teams ohne Tore. UFC Tadten dominierte den Ballbesitz und erarbeitete sich mehrere gute Möglichkeiten, die jedoch nicht in Zählbares umgemünzt werden konnten. Schon früh im Spiel zeigte Tadten, dass sie hier um jeden Preis gewinnen wollten. In der 8. Minute verpasste Michael Pittnauer knapp die Führung, als er den Ball nach einer Flanke nicht richtig traf. Tadten blieb weiterhin am Drücker, aber die Pausenpfiffe ertönten beim Stand von 0:0, trotz eines leichten Übergewichts der Hausherren.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kam Tadten mit erneuerter Energie aus der Kabine. In der 66. Minute war es schließlich Michael Pittnauer, der die Führung für die Hausherren erzielte. Ein brillanter Pass von Dominik Christ fand Rastislav Kružliak, der quer legte, sodass Pittnauer den Ball souverän im Netz unterbrachte. Tadten setzte weiterhin auf Angriff und wurde in der 83. Minute erneut belohnt, als Mario Wendelin nach einem Abpraller per Kopf das 2:0 erzielte. Wendelin, der erst kürzlich zu Tadten stieß, bewies damit seinen Wert und stellte die Weichen endgültig auf Sieg.

Die Gäste aus Pamhagen, die durch den Keeper Libor Hrdlicka mehrmals vor einem höheren Rückstand bewahrt wurden, fanden offensiv kaum statt. Ihre wenigen Vorstöße in die Offensive wurden von der gut organisierten Abwehr der Tadtner zunichte gemacht. Besonders in den Schlussminuten, als Pamhagen verzweifelt versuchte, ins Spiel zurückzukommen, stand Tadten sicher und ließ kaum Chancen zu. Das Spiel endete mit einem verdienten 2:0-Sieg für die Hausherren, die damit wichtige Punkte sammelten.

II. Liga Nord: Tadten : Pamhagen - 2:0 (0:0)

83 Mario Wendelin 2:0

66 Michael Pittnauer 1:0

