Gols dreht Heimspiel gegen Deutsch Jahrndorf in 3:1-Sieg

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 23:12

Im spannenden Aufeinandertreffen in der 22. Runde der II. Liga Nord (BGLD) lieferten sich Gols und Deutsch Jahrndorf ein packendes Duell, das mit einem 3:1-Heimsieg für Gols endete. Nach einem frühen Rückstand drehte Gols eindrucksvoll das Spiel und sicherte sich wichtige drei Punkte vor heimischer Kulisse.

Früher Schock und prompte Antwort

Das Spiel begann ausgeglichen, bis in der 34. Minute David Bodo für die Gäste aus Deutsch Jahrndorf den Führungstreffer erzielte. Sein Schuss, der den Ball unglücklich traf und langsam ins Tor rollte, brachte die Gäste in Führung. Doch Gols ließ sich dadurch nicht beirren. Nur eine Minute später, in der 35. Minute, gelang Wolfgang Roiss der schnelle Ausgleich. Mit einem präzisen Schuss stellte er die Weichen für Gols wieder auf Anfang. Der Ausgleich gab dem Heimteam deutlich Auftrieb, was sich in einem offensiveren Spielstil und mehr Ballbesitz manifestierte.

Gols dominiert die zweite Halbzeit

Nach der Halbzeitpause erhöhte Gols den Druck weiter. Die zweite Hälfte des Spiels war geprägt von zahlreichen Chancen für das Heimteam, und in der 73. Minute war es Jan Spodniak, der die Führung für Gols erzielte. Nach einer perfekt getretenen Ecke köpfte Spodniak den Ball unhaltbar ins Netz und brachte die Zuschauer zum Jubeln. Gols, weiterhin am Drücker, ließ nicht locker und suchte nach dem entscheidenden dritten Treffer, der schließlich auch fiel. In der 86. Minute sorgte Dominik Schmidt für die Entscheidung. Nach einem Freistoß landete der Ball bei Schmidt, der keine Mühe hatte, den Abpraller im Tor unterzubringen und somit den Endstand von 3:1 zu sichern.

Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne nennenswerte Ereignisse, und als der Schlusspfiff ertönte, konnte Gols einen verdienten Sieg feiern. Das Team zeigte Charakter, indem es nach einem frühen Rückstand nicht nur den Ausgleich, sondern auch eine überzeugende zweite Halbzeit spielte, um das Spiel zu drehen und die drei Punkte zu Hause zu behalten.

II. Liga Nord: Gols : Deutsch Jahrndorf - 3:1 (1:1)

86 Dominik Schmidt 3:1

73 Jan Spodniak 2:1

35 Wolfgang Roiss 1:1

34 David Bodo 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.