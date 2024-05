SK Pama gewinnt das Topspiel gegen Wimpassing klar

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 23:14

Im Rahmen der 22. Runde der II. Liga Nord (BGLD) lieferte SK Pama eine beeindruckende Vorstellung ab und besiegte Wimpassing souverän mit 4:1. Die Heimmannschaft zeigte von Beginn an eine dominante Leistung, die durch frühe Tore und eine kontinuierliche Kontrolle über das Spiel gekennzeichnet war.

Ein furioser Start für SK Pama

Das Spiel begann unmittelbar mit hoher Intensität, als SK Pama bereits in der 5. Minute durch Marcel Szikonya in Führung ging. Szikonya, der eine hervorragende Saison spielt, verwandelte gekonnt und brachte das Publikum zum Jubeln. Nur drei Minuten später, in der 8. Minute, baute Jakub Hronec die Führung weiter aus. Hronec nutzte eine perfekte Vorlage und ließ dem Torhüter von Wimpassing keine Chance, den Ball abzuwehren.

Wimpassing versuchte, ins Spiel zurückzufinden und konnte in der 30. Minute durch Erik Čikoš den Anschlusstreffer erzielen. Čikoš zeigte eine kluge Spielübersicht und platzierte den Ball präzise im Netz. Doch die Freude über den Anschlusstreffer währte nicht lange. Nur vier Minuten später stellte Miroslav Pipiska den alten Abstand wieder her, indem er für SK Pama das 3:1 erzielte. Mit einem kraftvollen Schuss aus der Distanz ließ er dem gegnerischen Torwart keine Abwehrchance.

Zweite Halbzeit und der Schlussakkord

Die zweite Halbzeit begann mit weniger Tempo, da SK Pama die Spielkontrolle behielt und Wimpassing Schwierigkeiten hatte, signifikante Chancen zu kreieren.

In der Schlussphase des Spiels zeigte Edson Da Silva seine Klasse, indem er in der 90. Minute das 4:1 für SK Pama erzielte. Sein Tor besiegelte den Endstand und den verdienten Sieg für SK Pama.

II. Liga Nord: SK Pama : Wimpassing - 4:1 (3:1)

92 Edson Da Silva 4:1

34 Miroslav Pipiska 3:1

30 Erik ?ikoš 2:1

8 Jakub Hronec 2:0

5 Marcel Szikonya 1:0

