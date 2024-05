Spektakulärer Sieg für Steinbrunn im intensiven Duell gegen FC Andau

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 19:46

In einem packenden Match der 22. Runde in der II. Liga Nord, konnte sich Steinbrunn mit 3:2 gegen den FC Andau durchsetzen. Der Kampfgeist und die Entschlossenheit beider Teams waren von Anfang bis Ende zu spüren, wobei Steinbrunn den entscheidenden Treffer in den letzten Minuten erzielte.

Ein turbulenter Start

Die Partie begann sofort mit hohem Tempo, als FC Andau bereits in der 5. Minute durch Nico Wurzinger in Führung ging. Der frühe Treffer setzte Steinbrunn unter Druck, die jedoch nicht lange auf ihre Antwort warten ließen. Lenz Honc, der sich als Schlüsselfigur für Steinbrunn herausstellen sollte, erzielte in der 24. Minute den Ausgleich. Sein gut platzierter Schuss ließ dem gegnerischen Torwart keine Chance und brachte den Ausgleich.

Kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, sorgte Lenz Honc erneut für Jubel unter den Steinbrunn-Fans, indem er sein Team mit 2:1 in Führung brachte. Sein zweiter Treffer des Tages demonstrierte seine herausragende Form und seine Fähigkeit, in entscheidenden Momenten zu punkten.

Zweite Halbzeit voller Spannung und Dramatik

Die zweite Halbzeit begann mit einem schnellen Gegenschlag von FC Andau, als Elvedin Buljubasic in der 49. Minute den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Dieses Tor gab dem Spiel eine neue Dynamik und beide Teams suchten vehement nach der Möglichkeit, das Spiel für sich zu entscheiden.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von intensiven Bemühungen beider Teams, den Siegtreffer zu erzielen. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als Philipp März in der 84. Minute für Steinbrunn den entscheidenden Treffer zum 3:2 erzielte.

Nach einer sechsminütigen Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und Steinbrunn sicherte sich einen hart erkämpften 3:2-Sieg.

II. Liga Nord: Steinbrunn : Andau - 3:2 (2:1)

84 Phillip März 3:2

49 Elvedin Buljubasic 2:2

44 Lenz Honc 2:1

24 Lenz Honc 1:1

5 Nico Wurzinger 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.