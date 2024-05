Spektakulärer 5:1 Heimerfolg: Steinbrunn dominiert gegen FC Winden

Spielberichte

Details Freitag, 24. Mai 2024 23:12

In einer insgesamt einseitigen und torreichen Partie der 24. Runde der II. Liga Nord (BGLD) sicherte sich der ASV Steinbrunn am Freitag einen beeindruckenden 5:1-Sieg gegen den FC Winden. Die Zuschauer im Stadion wurden Zeugen einer Show aus Toren und taktischen Manövern, wobei vor allem die Heimmannschaft ihre Überlegenheit klar unter Beweis stellte.

Früher Vorsprung und schnelle Reaktion

Der Beginn des Spiels stand ganz im Zeichen des Heimteams, als Lenz Honc schon in der 10. Minute das erste Tor für Steinbrunn erzielte. Die Gastgeber zeigten sich von Anfang an entschlossen, das Spielgeschehen zu dominieren. Doch der FC Winden ließ sich nicht lange bitten und antwortete nur zehn Minuten später mit einem Gegenangriff, der durch René Horváth zum 1:1-Ausgleich führte. Die frühen Tore zeigten, dass beide Teams gewillt waren, um jeden Preis zu kämpfen.

Steinbrunn, unbeeindruckt vom kurzzeitigen Gleichstand, intensivierte seine Angriffe und wurde belohnt, als Lenz Honc in der 25. Minute erneut zuschlug und sein Team mit 2:1 in Führung brachte. Die erste Hälfte endete mit einem knappen Vorsprung für die Gastgeber, doch das Spiel war noch lange nicht entschieden.

Steinbrunn baut Führung aus und feiert Kantersieg

Nach der Halbzeitpause zeigte sich Steinbrunn weiterhin aggressiv und zielstrebig. In der 62. Minute weitete Csongor Harangozo die Führung für sein Team aus, indem er das 3:1 erzielte und die Hoffnungen der Gäste auf ein Comeback schwächte. FC Winden bemühte sich, den Druck zu erhöhen, doch ihre Bemühungen wurden durch die gut organisierte Defensive von Steinbrunn zunichte gemacht.

Der Freistoß von Patrick Schöttel in der 78. Minute, der zum 4:1 führte, war ein wahres Highlight und demonstrierte die technische Qualität und das Selbstvertrauen, das Steinbrunn in dieser Phase des Spiels ausstrahlte. Schließlich krönte Leonardo Batista in der 86. Minute mit seinem Tor zum 5:1 den triumphalen Abend für Steinbrunn. Dieses Tor unterstrich die Überlegenheit der Heimmannschaft und versetzte den Fans einen Grund zum Feiern.

Als das Spiel in der 92. Minute beendet wurde, jubelten die Anhänger von Steinbrunn über einen wohlverdienten Sieg, der nicht nur drei Punkte, sondern auch eine beeindruckende Vorstellung bedeutete.

II. Liga Nord: Steinbrunn : Winden - 5:1 (2:1)

86 Leonardo Batista 5:1

78 Patrick Schöttel 4:1

62 Csongor Harangozo 3:1

25 Lenz Honc 2:1

20 René Horváth 1:1

10 Lenz Honc 1:0

