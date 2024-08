UFC Pamhagen startet mit souveränem 3:0-Sieg in die Saison

Spielberichte

Im Aufeinandertreffen zwischen dem UFC Pamhagen und dem FC Winden in der ersten Runde der II. Liga Nord setzte sich die Heimmannschaft deutlich mit 3:0 durch. Roman Sabler eröffnete das Spiel mit einem frühen Treffer, bevor Istvan Bagi und erneut Sabler das Ergebnis in der zweiten Halbzeit in die Höhe schraubten. Winden konnte über die gesamte Spielzeit keine ordentlichen Möglichkeiten herausspielen und musste sich somit klar geschlagen geben.

Pamhagener Blitzstart

Bereits in der dritten Spielminute konnte der UFC den ersten Treffer verbuchen. Nach einem präzisen Pass von Felix Kandelsdorfer von der rechten Außenbahn nahm Roman Sabler den Ball gekonnt an, machte einen Haken nach innen und schob das Leder flach ins Netz zum 1:0 für die Gastgeber.

Pamhagen drückte weiter doch Benjamin Steinhofer konnte in der 17. Minute nach einem Freistoß von links außen den Ball nicht im Tor unterbringen, sein Schuss ging knapp am rechten Eck vorbei. In der 23. Minute gab es eine kurze Trinkpause, um die Spieler bei den sommerlichen Temperaturen zu erfrischen. Bis zur Halbzeit blieb es beim 1:0, obwohl es auf beiden Seiten einige kleinere Chancen gab.

Nach der Pause kamen beide Mannschaften unverändert aus der Kabine. Nach dem Wiederanpfiff suchten die Heimischen sofort nach der Entscheidung. In Minute 48 überraschte Istvan Bagi Gästegoalie Tomy Pejicic mit einem direkten Freistoß vom rechten Strafraumeck ins kurze Eck und erhöhte auf 2:0.

Sabler macht Sack zu

In der 63. Minute hatte David Fleischhacker die Möglichkeit, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Sein ansatzloser Schuss aus 18 Metern ging jedoch knapp über das Tor. Eine weitere Trinkpause in der 69. Minute sorgte nochmals für eine kurze Verschnaufpause für die Spieler.

Die Gastgeber erhöhten den Druck und bekamen in der 79. Minute einen Elfmeter zugesprochen. Balazs Batizi-Pöcsi trat an und verwandelte zunächst, doch der Strafstoß musste wiederholt werden. Beim zweiten Versuch hielt Torwart Pejicic den Schuss, sodass es vorerst beim 2:0 blieb.

Nur zwei Minuten später machte Sabler alles klar. Mit seinem zweiten Treffer des Tages stellte der 29-jährige Slowake den Endstand von 3:0 her. Der FC Winden konnte trotz einiger Bemühungen in den letzten Minuten, wie einem Freistoß von Marko Todorovic, der jedoch nicht im Tor untergebracht werden konnte, keinen Treffer erzielen. Nach einer Nachspielzeit von vier Minuten pfiff Schiedsrichter Tosun das Match ab. Der UFC Pamhagen feierte einen verdienten 3:0-Heimsieg und sicherte sich damit die ersten drei Punkte der Saison.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (30380 Bonuspunkte)

II. Liga Nord: Pamhagen : Winden - 3:0 (1:0)

81 Roman Sabler 3:0

49 Istvan Bagi 2:0

3 Roman Sabler 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.