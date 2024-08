Unglaubliches Tor-Festival in Andau! UFC Pama feiert dank drei Eigentoren 5:4-Sieg

Spielberichte

Details Donnerstag, 15. August 2024 23:30

In einem unglaublichen Spiel zum Saisonauftakt der II. Liga Nord konnte der UFC Pama einen 5:4-Sieg beim FC Andau erringen. Durch drei Eigentore lagen die Gäste mit 3:0 voran, doch die Partie entwickelte sich zu einem spannenden Schlagabtausch, der bis zur letzten Minute hoch dramatisch blieb.

Eigentore bringen Gäste auf die Siegerstraße

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und der FC Andau versuchte von Anfang an, Druck zu machen. Bereits in der 7. Minute wurde der Einsatz der Gastgeber deutlich, doch ein Schuss von Max Wendelin verfehlte das Tor knapp. Der UFC nutzte eine der ersten Chancen effektiv: In der 22. Minute verwandelte Timothy Zmajkovic eine flache Hereingabe von rechts die Angelo Lahi noch ins eigene Tor abfälschte zum 1:0 für die Gäste,. Nur drei Minuten später musste der FCA erneut einen Rückschlag hinnehmen, als Wendelin nach einem Schuss von Zmajkovic den Ball für seinen eigenen Tormann, Michael Kendik, unhaltbar zum 2:0 für Pama ins eigene Tor bugsierte.

In der Folge bemühte sich Andau, ins Spiel zurückzufinden, doch beinahe hätten die Gäste den Sack zugemacht, nach einer Kopfball-Rückgabe von Angelo Lahi konnte Torhüter Kendik das Spielgerät aber gerade noch zur Ecke klären. Die Gäste gingen mit der 2:0-Führung in die Pause und kamen unvesrändert aus der Kabine.

Andau mit unbelohnter Aufholjagd

Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte der UFC den Druck weiter. In der 49. Minute führte ein weiteres unglückliches Eigentor von Tormann Kendik zum 3:0 für die Gäste. Doch der FC Andau zeigte Kampfgeist und verkürzte in der 66. Minute durch Robert Rak auf 1:3. Die Aufholjagd schien Früchte zu tragen, als Rak in der 78. Minute erneut traf und auf 2:3 stellte.

Die Freude der Gastgeber währte jedoch nicht lange. Nur vier Minuten später erhöhte Dominik Trnka für Pama auf 4:2. Timothy Zmajkovic konnte in der 84. Minute sogar auf 2:5 stellen, nachdem der 22-jährige Slowake eine Flanke von Martin Adame unbedrängt am langen Eck einschob.

Doch der FCA gab nicht auf. Sascha Peck verkürzte in der 87. Minute auf 3:5. Die Schlussphase wurde dramatisch, als Andau in der 90. Minute einen Elfmeter zugesprochen bekam. Tomas Stasik verwandelte sicher zum 4:5. Kurz darauf sah Pamas Samuel Homola die Gelb-Rote Karte wegen Unsportlichkeit. Trotz aller Bemühungen der Gastgeber blieb es beim 5:4 für den UFC Pama, der somit als Sieger vom Platz ging.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (30480 Bonuspunkte)

II. Liga Nord: Andau : UFC Pama - 4:5 (0:2)

94 Tomas Stasik 4:5

87 Sascha Peck 3:5

84 Timothy Zmajkovic 2:5

82 Dominik Trnka 2:4

78 Robert Rak 2:3

66 Robert Rak 1:3

49 Eigentor durch Michael Kendik 0:3

45 Eigentor durch Max Wendelin 0:2

22 Eigentor durch Angelo Lahi 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

