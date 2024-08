SC Kittsee bezwingt UFC Tadten beim Saisonauftakt

Spielberichte

Freitag, 16. August 2024

Im Auftaktspiel der II. Liga Nord (BGLD) setzte sich der SC Kittsee mit einem 2:0 gegen den UFC Tadten durch. Die Gastgeber zeigten sich von Beginn an dominierend und ließen den Gästen kaum eine Chance. Matchwinner war der erfahrene Jozef Sombat, der beide Treffer für die Hausherren erzielte und somit maßgeblich zum verdienten Sieg beitrug. Tadten konnte trotz Bemühungen im zweiten Durchgang nicht wirklich gefährlich werden.

Erste Halbzeit: Kittsee mit frühem Führungstreffer

Das Spiel begann mit hoher Intensität und der SC Kittsee zeigte bereits in den ersten Minuten, dass sie gewillt waren, das Spiel zu dominieren. Daniel Gruber prüfte früh den Tadten-Keeper Adam Klekner, der den Schuss jedoch abwehren konnte (2. Minute). Tadten antwortete kurz darauf mit einer gefährlichen Flanke von Thomas Regner, die jedoch von Milán Szimhardt über das Tor geköpft wurde (3. Minute).

In der 20. Minute erzielte Jozef Sombat per Foulelfmeter das 1:0 für Kittsee. Der Elfmeter wurde nach einem Foul von Vinay Vinay an Daniel Gruber verhängt. Sombat verwandelte den Strafstoß souverän und ließ Klekner keine Chance. In der Folge hatte Kittsee weitere gute Chancen, die Führung auszubauen. Ibrahim Kamasik verfehlte nur knapp das Tor (21. Minute) und auch Sombat ließ eine große Möglichkeit ungenutzt (37. Minute).

Tadten konnte sich in der ersten Halbzeit kaum in Szene setzen und blieb meist in der Defensive gebunden. Der Halbzeitstand von 1:0 spiegelte die Überlegenheit von Kittsee wider, auch wenn sie ihre Chancen nicht konsequent nutzten.

Zweite Halbzeit: Sombat schnürt den Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel kam Tadten etwas besser ins Spiel und zeigte Ansätze von Offensivaktionen. Michael Pelzmann hatte eine gute Möglichkeit, scheiterte jedoch am Kittseer Torwart Manuel Schiszler (54. Minute). In der 58. Minute sah Tadten-Trainer Zoltan Fekete die Rote Karte wegen Schiedsrichterkritik, was das Spiel der Gäste zusätzlich erschwerte.

In der 73. Minute entschied Jozef Sombat die Partie endgültig. Nach einer präzisen Flanke köpfte er den Ball aus kurzer Distanz ins Tor und stellte auf 2:0. Dies war bereits sein zweiter Treffer an diesem Abend und besiegelte den Sieg für Kittsee. In der Schlussphase hatte Kittsee noch mehrere Chancen, das Ergebnis weiter in die Höhe zu treiben. Thomas Bastian vergab jedoch freistehend eine Großchance (86. Minute) und auch andere Versuche blieben erfolglos.

Tadten agierte in der Offensive zu ideenlos und konnte die Abwehr von Kittsee nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen. Die Gäste hatten in der zweiten Halbzeit kaum nennenswerte Torchancen und mussten sich letztendlich verdient geschlagen geben.

Der Schlusspfiff erfolgte nach zwei Minuten Nachspielzeit, und das Spiel endete mit einem verdienten 2:0 für den SC Kittsee. Trotz einer etwas ausgeglicheneren zweiten Halbzeit konnte Tadten die Überlegenheit der Hausherren nicht brechen. Die Mannschaft von Kittsee zeigte sich überlegen und startete mit einem verdienten Sieg in die neue Saison.

II. Liga Nord: Kittsee : Tadten - 2:0 (1:0)

73 Jozef Sombat 2:0

20 Jozef Sombat 1:0

Details

