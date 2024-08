Illmitz triumphiert über Gattendorf: Kantersieg zum Auftakt

Spielberichte

Details Samstag, 17. August 2024 22:03

FC Illmitz startete stark in die neue Saison der II. Liga Nord (BGLD) und sicherte sich in einem überzeugenden Spiel gegen Gattendorf einen 5:1-Auswärtssieg. Trotz des frühen Rückstands kämpfte sich Gattendorf zurück, konnte jedoch der dominanten Leistung der Gäste letztlich nicht standhalten. Die Tore für Illmitz erzielten Christian Salzl, Marek Sovcik und Thomas Zwickl, während Alan Kovac für Gattendorf traf.

Blitzstart für FC Illmitz - vier Tore in Abschnitt eins

Von Beginn an dominierte FC Illmitz das Spielgeschehen. Bereits in der 10. Minute gelang es Christian Salzl, mit einem fantastischen Schuss das 0:1 zu erzielen. Die Gäste bauten den Druck weiter auf, und nur acht Minuten später erhöhte Marek Sovcik nach einer präzisen Flanke auf 0:2. Gattendorf wirkte in dieser Phase des Spiels etwas überfordert und konnte den schnellen Angriffen von Illmitz nur wenig entgegensetzen.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit stabilisierte sich die Abwehr von Gattendorf etwas, und es gelang ihnen, einige Angriffe der Gäste abzuwehren. Nach einer Trinkpause in der 24. Minute und einer kurzen Unterbrechung in der 25. Minute fand Gattendorf besser ins Spiel zurück. Doch die nächste große Chance gehörte wieder Illmitz, als sie in der 28. Minute eine gute Freistoßposition erhielten, die jedoch ungenutzt blieb.

Dann gelang Gattendorf auch ein Treffer: In der 42. Minute verwandelte Alan Kovac einen Freistoß gekonnt zum 1:2. Die Hoffnung auf eine Wende keimte auf, doch die Antwort von Illmitz ließ nicht lange auf sich warten. Marek Sovcik legte auf Thomas Zwickl ab, der den Ball zum 1:3 ins Netz schob (44. Minute). Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Illmitz lässt keine Zweifel aufkommen

In der zweiten Halbzeit dominierte erneut FC Illmitz. Trotz einer kurzen Unterbrechung in der 73. Minute aufgrund eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne, behielten die Gäste die Kontrolle über das Spiel. Der Schiedsrichter setzte das Spiel in der 75. Minute fort, und nur zwei Minuten später erhöhte Thomas Zwickl nach einem gelungenen Zusammenspiel mit Thomas Salzl auf 1:4.

Die Gastgeber hatten dem nichts mehr entgegenzusetzen. In der 77. Minute setzte Julian Loos mit einem fantastischen Freistoß zum 1:5 den Schlusspunkt. Trotz der Bemühungen von Gattendorf, das Ergebnis noch zu verbessern, blieb es dabei. Illmitz verwaltete den Vorsprung souverän und ließ keine weiteren gefährlichen Aktionen des Gegners zu.

Mit diesem klaren Sieg setzte FC Illmitz ein deutliches Zeichen und unterstrich ihre Ambitionen in der neuen Saison. Der Schlusspfiff erfolgte ohne Nachspielzeit und besiegelte den Endstand von 1:5.

II. Liga Nord: Gattendorf : FC Illmitz - 1:5 (1:3)

77 Julian Loos 1:5

62 Thomas Zwickl 1:4

44 Thomas Zwickl 1:3

42 Alan Kovac 1:2

18 Marek Sovcik 0:2

10 Christian Salzl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.