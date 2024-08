Kittsee holt nach 0:2-Rückstand Punkt beim FC Andau

Spielberichte

Details Freitag, 23. August 2024 21:30

In Runde 2 der II. Liga Nord trennten sich der FC Andau und Kittsee am Freitagabend vor 200 Zuschauern mit einem 2:2-Unentschieden. Die Gastgeber führten zwischenzeitlich mit 2:0, doch Kittsee zeigte im zweiten Durchgang großen Kampfgeist und konnte das Spiel noch ausgleichen. Beide Teams lieferten den Zuschauern eine spannende Partie mit zahlreichen Höhepunkten.

Frühe Führung für FC Andau hält bis zum Seitenwechsel

Die Begegnung zwischen dem FC Andau und Kittsee begann mit einem furiosen Start der Heimmannschaft. Bereits in der 17. Minute konnte Mario Wendelin das erste Tor für den FC Andau erzielen. Wendelin setzte sich durch die gegnerische Abwehr durch und verwandelte sicher zum 1:0. Mit diesem Treffer im Rücken dominierte der FC Andau die erste Halbzeit, während Kittsee Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu finden.

Die erste Hälfte blieb danach weitgehend ereignislos, da keine weiteren Tore fielen. Beide Mannschaften kämpften um die Kontrolle im Mittelfeld, wobei der FC Andau ein leichtes Übergewicht hatte. Die Abwehrreihen beider Teams standen sicher und ließen kaum gefährliche Torszenen zu. Somit ging es mit einer knappen 1:0-Führung für die Gastgeber in die Halbzeitpause.

Kittsee kämpft sich nach zweitem Gegentor zurück

Nach der Pause änderte sich das Bild. Kittsee kam motiviert aus der Kabine und setzte den FC Andau zunehmend unter Druck. Doch zunächst waren es die Gastgeber, die ihre Führung weiter ausbauten. In der 72. Minute gelang Tomas Stasik der Treffer zum 2:0 für den FC Andau. Stasik konnte sich im Strafraum durchsetzen und ließ dem gegnerischen Torwart keine Chance.

Doch Kittsee gab nicht auf und zeigte großen Kampfgeist. Nur zwei Minuten nach dem zweiten Gegentreffer verkürzte Jozef Sombat für die Gäste auf 2:1. In der 74. Minute war es Sombat, der nach einem präzisen Pass aus dem Mittelfeld den Ball im Tor unterbrachte und damit neue Hoffnung für Kittsee weckte.

Die Schlussphase des Spiels wurde dann besonders dramatisch. In der 78. Minute gelang Jozef Sombat erneut ein Treffer für Kittsee und stellte somit den 2:2-Ausgleich her. Mit diesem Doppelschlag avancierte Sombat zum Mann des Spiels für die Gäste. Der FC Andau versuchte in den verbleibenden Minuten, den Siegtreffer zu erzielen, doch die Abwehr von Kittsee hielt stand.

In der 90. Minute zeigte der Torhüter von Kittsee, Manuel Schiszler, noch einmal sein Können und verhinderte mit einer Glanzparade den möglichen Siegtreffer für den FC Andau. Somit blieb es beim 2:2-Unentschieden, als der Schiedsrichter die Partie nach 94 Minuten beendete.

II. Liga Nord: Andau : Kittsee - 2:2 (1:0)

78 Jozef Sombat 2:2

74 Jozef Sombat 2:1

72 Tomas Stasik 2:0

17 Mario Wendelin 1:0

Details

